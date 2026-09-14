Încearcă să recupereze trupul turistului polonez, care a murit, sâmbătă după-amiază, după ce a căzut într-o prăpastie. Chiar și după două nopți albe, operațiunea se anunță de durată, din cauza condițiilor meteo și a zonei extrem de abrupte în care a fost găsită victima.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Turistul a căzut aproape 200 de metri în gol

Bărbatul de 53 de ani care și-a pierdut viața făcea parte dintr-un grup de 19 turiști din Polonia. Cu toții se aflau pe o potecă îngustă, în munții Făgăraș, pe Vârful Mircii - la peste 2.400 de metri altitudine - când bărbatul s-a prăbușit aproape 200 de metri în gol. Rănile i-au fost fatale.

Din cauza condițiilor meteo, elicopterul SMURD nu a putut zbura, așa că 22 de salvamontiști din Argeș și 2 din Sibiu au pornit la pas, către locul unde s-a întâmplat tragedia. Au ajuns după 6 ore, aproape de miezul nopții.

Cristian Toma, șef Salvamont Argeș: „Am lucrat toată noaptea, dar din păcate condițiile meteo din zona de creastă cu ceață, cu ploaie, zonă destul de abruptă și dificilă. Toți salvatorii au dormit azi noapte pe munte.”

Salvatorii au asigurat trupul și au continuat misiunea

Salvatorii au asigurat trupul fără viață cu mai multe corzi și s-au retras într-un refugiu, peste noapte. Ieri, au reluat operațiunea.

Cristian Toma, șef Salvamont Argeș: „Eu am coborât într-o zonă cu semnal pt a putea lua legătura cu dispeceratul elicopterelor SMURD, dar din păcate vremea din zona de creastă nu ne permite efectuarea zborului pentru a putea recupera cadavrul. Operațiunea va fi de durată.”

După alte 12 ore de eforturi supraomenești, salvatorii tot nu au reușit să aducă trupul la bază. Așa că au rămas și duminică noapte pe munte.