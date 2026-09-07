„Suntem cu toții profund șocați”, a declarat Merz luni, în cadrul unei conferințe de presă, scrie faz.net.

„Nu ne-am așteptat, desigur, la un asemenea rezultat în această formă. Trebuie, bineînțeles, să îl acceptăm”, a continuat Merz.

Acest rezultat electoral va avea consecințe. După acest rezultat nu se poate reveni pur și simplu la ordinea de zi. Întreaga situație va trebui să aibă consecințe.

Face parte din democrație faptul că raporturile de forțe se schimbă. Guvernele și politicile lor sunt supuse în mod repetat votului.

„Aceasta este esența firească a democrației. Dar există un lucru care nu este supus votului: acestea sunt regulile conviețuirii noastre și valorile consacrate în Constituția noastră.”, a declarat Merz.

Merz a subliniat că aceste valori „nu sunt negociabile pentru statul nostru. La noi, puterea este acordată, nu acaparată, iar minoritatea nu este dușmanul majorității.”

Guvernul federal se va asigura că este respectată Constituția.

„Acest mesaj se adresează și prietenilor noștri din Europa și din întreaga lume. Știm că Germania poartă o responsabilitate specială datorită istoriei sale. Ne vom menține întotdeauna ordinea politică și ancorarea fermă în Europa”, a declarat Merz.