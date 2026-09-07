Partidul de extremă dreapta AfD a câștigat detașat în Saxonia-Anhalt. Prezența la vot a fost cea mai mare de la reunificare

Rezultatele preliminare, publicate aseară, plasează formațiunea la 43,8%, sub nivelul necesar pentru a guverna singură. Candidatul principal al formațiunii spune că partidul e pregătit să câștige Germania land cu land. Deocamdată, toate partidele de centru au refuzat o alianță cu AfD, notează DW, conform News.ro.

Björn Höcke, lider regional AfD: „Sunt profund emoționat. Îmi tremură genunchii. Este un eveniment istoric. Privind în urmă, istoria Republicii Federale Germania va fi împărțită de acest moment de cotitură: într-o perioadă de dinainte și una de după. Perioada de după se numește „Germania Normală", iar acum pornim împreună pe acest drum”.

Şase partide vor fi reprezentate în parlamentul regional al Saxoniei-Anhalt:

Alternativa pentru Germania (AfD) — 43,8%, 39 de locuri

Uniunea Creştin-Democrată (CDU) — 17,2%, 15 locuri

Partidul Social-Democrat (SPD) — 9,3%, 8 locuri

Partidul Verde — 8,9%, 8 locuri

Partidul de Stânga — 8,6%, 8 locuri

Alianţa Sahra Wagenknecht (BSW) — 5,3%, 5 locuri

Între timp, Partidul Liberal Democrat (FDP), orientat către mediul de afaceri, a obţinut doar 2,6% din voturi, nereuşind să atingă pragul electoral de 5%.

Conform rezultatelor preliminare, rata de participare la vot a fost de aproape 78%, cea mai ridicată din Saxonia-Anhalt de la reunificarea Germaniei în 1990.

Alternativa pentru Germania (AfD) este un partid de orientare conservatoare, eurosceptică şi anti-migraţie, pe care serviciul de informaţii german, Oficiul pentru Protecţia Constituţiei, l-a clasificat deja ca partid suspectat de extremism şi împotriva căruia a obţinut decizii judiciare care-i oferă baza legală să-i monitorizeze comunicaţiile şi de asemenea să-l supravegheze folosind agenţi sub acoperire.

AfD "a scris istorie" prin această victorie răsunătoare, a declarat liderul său regional Ulrich Siegmund, într-o declaraţie pentru postul public de televiziune ARD după anunţarea rezultatelor sondajelor exit-poll, portivit Agerpres.

"Avem nevoie de o schimbare politică fundamentală în această ţară, această politică să se ocupe în sfârşit din nou de propriile noastre interese, de propria noastră ţară", a adăugat el.

Kerstin Spoke, The Associated Press: „AfD este în mod clar mai puternic în regiunile estice, fost comuniste, ale Germaniei. Candidatul partidului pentru funcția de premier al landului, Ulrich Siegmund, afirmă că AfD este pe punctul de a scrie istorie. Însă drumul său către putere rămâne incert. Filiala regională a AfD este clasificată de serviciul german de informații interne drept o organizație de extremă dreapta confirmată. Partidul respinge acuzațiile de extremism”.

Ulrich Siegmund și-a câștigat popularitatea cu o agendă politică în care figurează familia tradițională și restricţionarea drastică a imigrației, inclusiv prin expulzări. Amploarea sprijinului de care se bucură AFD pune in lumina cât de mult s-a schimbat scena politică germană în cei 13 ani scurși de la înființarea partidului.

Wolfgang Merkel, profesor de științe politice: „Populismul de extrema-dreaptă este o problemă nu doar europeană, ci transatlantică. Iar Germania este fix în ochiul furtunii. Simbolic, este devastator tocmai din cauza trecutului nostru. Trebuie sugrumată în fașă această tendință”.