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Partidul de extremă dreapta AfD a câștigat detașat în Saxonia-Anhalt. Prezența la vot a fost cea mai mare de la reunificare

Stiri externe
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Getty

Partidul de extremă dreapta AfD - Alternativa pentru Germania - sărbătorește victoria detașată în alegerile legislative din landul estic Saxonia-Anhalt. 

autor
Adrian Popovici

Rezultatele preliminare, publicate aseară, plasează formațiunea la 43,8%, sub nivelul necesar pentru a guverna singură. Candidatul principal al formațiunii spune că partidul e pregătit să câștige Germania land cu land. Deocamdată, toate partidele de centru au refuzat o alianță cu AfD, notează DW, conform News.ro.

Björn Höcke, lider regional AfD: „Sunt profund emoționat. Îmi tremură genunchii. Este un eveniment istoric. Privind în urmă, istoria Republicii Federale Germania va fi împărțită de acest moment de cotitură: într-o perioadă de dinainte și una de după. Perioada de după se numește „Germania Normală", iar acum pornim împreună pe acest drum”.

Şase partide vor fi reprezentate în parlamentul regional al Saxoniei-Anhalt:

  • Alternativa pentru Germania (AfD) — 43,8%, 39 de locuri
  • Uniunea Creştin-Democrată (CDU) — 17,2%, 15 locuri
  • Partidul Social-Democrat (SPD) — 9,3%, 8 locuri
  • Partidul Verde — 8,9%, 8 locuri
  • Partidul de Stânga — 8,6%, 8 locuri
  • Alianţa Sahra Wagenknecht (BSW) — 5,3%, 5 locuri

Între timp, Partidul Liberal Democrat (FDP), orientat către mediul de afaceri, a obţinut doar 2,6% din voturi, nereuşind să atingă pragul electoral de 5%.

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Conform rezultatelor preliminare, rata de participare la vot a fost de aproape 78%, cea mai ridicată din Saxonia-Anhalt de la reunificarea Germaniei în 1990.

Alternativa pentru Germania (AfD) este un partid de orientare conservatoare, eurosceptică şi anti-migraţie, pe care serviciul de informaţii german, Oficiul pentru Protecţia Constituţiei, l-a clasificat deja ca partid suspectat de extremism şi împotriva căruia a obţinut decizii judiciare care-i oferă baza legală să-i monitorizeze comunicaţiile şi de asemenea să-l supravegheze folosind agenţi sub acoperire.

AfD "a scris istorie" prin această victorie răsunătoare, a declarat liderul său regional Ulrich Siegmund, într-o declaraţie pentru postul public de televiziune ARD după anunţarea rezultatelor sondajelor exit-poll, portivit Agerpres.

"Avem nevoie de o schimbare politică fundamentală în această ţară, această politică să se ocupe în sfârşit din nou de propriile noastre interese, de propria noastră ţară", a adăugat el.

Kerstin Spoke, The Associated Press: „AfD este în mod clar mai puternic în regiunile estice, fost comuniste, ale Germaniei. Candidatul partidului pentru funcția de premier al landului, Ulrich Siegmund, afirmă că AfD este pe punctul de a scrie istorie. Însă drumul său către putere rămâne incert. Filiala regională a AfD este clasificată de serviciul german de informații interne drept o organizație de extremă dreapta confirmată. Partidul respinge acuzațiile de extremism”.

Ulrich Siegmund și-a câștigat popularitatea cu o agendă politică în care figurează familia tradițională și restricţionarea drastică a imigrației, inclusiv prin expulzări. Amploarea sprijinului de care se bucură AFD pune in lumina cât de mult s-a schimbat scena politică germană în cei 13 ani scurși de la înființarea partidului.

Wolfgang Merkel, profesor de științe politice: „Populismul de extrema-dreaptă este o problemă nu doar europeană, ci transatlantică. Iar Germania este fix în ochiul furtunii. Simbolic, este devastator tocmai din cauza trecutului nostru. Trebuie sugrumată în fașă această tendință”.

Rezultatul AfD pune presiune pe cancelarul Friedrich Merz

Cancelarul german Friedrich Merz se confruntă luni cu provocarea de a reacţiona la triumful electoral al formaţiunii anti-imigraţie şi proruse AfD (Alternativa pentru Germania) în Saxonia-Anhalt, un scrutin care plasează extrema dreaptă într-o poziţie favorabilă pentru a conduce un land german pentru prima dată din 1945, comentează AFP.

Liderul conservator înregistrează o serie de eşecuri de la sosirea sa la putere în mai 2025, după ce a promis să oprească ascensiunea AfD, devenită a doua forţă a ţării la alegerile legislative de anul trecut. El a dus o politică economică liberală şi a redus imigraţia. Însă, în final, extrema dreaptă, condusă de charismaticul Ulrich Siegmund (35 de ani), a dat o palmă istorică partidului cancelarului, CDU, devansându-l cu aproape 44% din voturi faţă de mai puţin de 18%.

Rezultatul este, însă, un adevărat seism, cu atât mai mult cu cât cultura asumării şi regretului pentru crimele naziste este încă profund ancorată în Germania. Clasa politică se străduieşte de ani de zile să sublinieze apropierea dintre AfD şi mişcările neonaziste pentru a-i opri ascensiunea.

La fel ca restul clasei politice, CDU exclude orice alianţă cu AfD. Însă Ulrich Siegmund şi şefa AfD la nivel naţional, Alice Weidel, au vorbit duminică seară despre „o mână întinsă”.

Luni, Merz se va întâlni cu conducerea partidului său pentru a analiza înfrângerea, înainte de a ţine o conferinţă de presă. Singurul mod în care CDU ar putea continua să guverneze în Saxonia-Anhalt ar fi o alianţă improbabilă cu toate celelalte partide, inclusiv cu extrema stângă. Cancelarul era deja slăbit de numeroasele dispute din cadrul coaliţiei sale. Economia stagnantă, inflaţia cauzată de războiul din Orientul Mijlociu, tensiunile cu Statele Unite şi ameninţarea rusă care alimentează o reînarmare în ritm alert sunt tot atâtea provocări pentru liderul german  şi muniţie pentru AfD.

Deja de la începutul verii, Merz se confruntase cu zvonuri conform cărora lideri din propria tabără doreau să îl înlocuiască. Duminică seară, Torsten Frei, liderul deputaţilor conservatori şi fost şef de cabinet al cancelarului, a vrut să dezamorseze acest scenariu, îndemnând să nu se „tragă concluzii greşite”. „Este esenţial să fim şi să rămânem stabili”, a subliniat el.

Merz nu va avea timp să respire, alte două alegeri fiind programate pentru 20 septembrie. În Mecklenburg-Pomerania Inferioară, o altă regiune din est, AfD devansează SPD în sondaje cu 35-37% faţă de 28-32%. În Berlin, CDU, AfD şi stânga radicală Die Linke se află la egalitate strânsă. 

Reacţie dură din Polonia

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a reacţionat la rezultatele alegerilor din landul german Saxonia-Anhalt, criticându-i pe cei din ţara sa care sărbătoresc succesul partidului de extremă dreapta AfD.

„În Polonia, doar idioţii sau trădătorii s-ar putea bucura de triumful AfD în Germania. S-au adunat destui dintre ei în rândurile Konfederacji şi PiS”, a scris Tusk pe X.

AfD, aproape de victorie în scrutinul care ar putea schimba Germania. Analist: Este devastator din cauza istorie noastre

Sursa: News.ro Agerpres

Etichete: afd, germania, alegeri germania, Friedrich Merz,

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