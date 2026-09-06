Ar fi prima dată când un partid de extremă-dreapta ajunge să conducă un guvern regional în Germania. AfD „a scris istorie” prin această victorie răsunătoare, a declarat liderul său regional Ulrich Siegmund, într-o declarație pentru postul public de televiziune ARD după anunțarea rezultatelor sondajelor exit-poll, transmite AFP conform Agerpes.

„Avem nevoie de o schimbare politică fundamentală în această țară, această politică să se ocupe în sfârșit din nou de propriile noastre interese, de propria noastră țară”, a adăugat el.

Obținerea majorității absolute de către AfD în landul Saxonia-Anhalt depinde acum de rezultatele obținute de Partidul Social-Democrat (SPD), de Verzi și de Stânga (Die Linke), și anume dacă acestea trec pragul electoral de 5%. Uniunea Creștin-Democrată (CDU), partidul cancelarului federal Friedrich Merz, ar fi obțin peste 18% din voturi, conform sondajelor exit-poll.

Alternativa pentru Germania (AfD) este un partid de orientare conservatoare, eurosceptică și anti-migrație, pe care serviciul de informații german, Oficiul pentru Protecția Constituției, l-a clasificat deja ca partid suspectat de extremism și împotriva căruia a obținut decizii judiciare care-i oferă baza legală să-i monitorizeze comunicațiile și de asemenea să-l supravegheze folosind agenți sub acoperire.