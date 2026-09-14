În aceste zone, dar și în sud-vestul țării, vântul devine mai insistent pe parcursul zilei.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici găsim vreme schimbătoare. Mai apar ceva înnorări. O să picure trecător, iar vântul poate atinge viteze de 50 km/h. Temperaturile cresc față de ieri, dar se mențin sub valorile normale. Vor fi cel mult 24 de grade.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, găsim temperaturi mai ridicate decât ieri, dar tot o să fie răcoare pentru această perioadă. Maximele nu trec de 24 de grade. Vântul se întețește și aici, iar în unele zone vin și câțiva stropi de ploaie.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se vor înregistra cele mai modeste valori din țară, de 17...18 grade. Se înnorează din când în când. Apar și câteva ploi slabe, trecătoare, iar vântul devine activ pe parcursul zilei.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, atmosfera se menține însorită toată ziua și nu vorbim deloc despre ploi. Se mai încălzește față de ieri. Maximele ajung pe la 24 de grade.

Și în vestul României găsim vreme frumoasă, fără ploi, dar este răcoare acum, la începutul zilei. Apoi temperaturile mai câștigă un grad, două față de ieri. Ajung și aici pe la 24 de grade.

Vremea se mai încălzește și în Transilvania. Temperaturile se apropie de valorile normale pentru această perioadă și pentru această zonă a țării. Vor fi 21...22 de grade. Pe la munte apar scurte reprize de ploaie, iar pe creste se intensifică vântul.

În Oltenia, astăzi o să fie cel mai cald. În sudul provinciei se pot atinge 28 de grade. Avem o zi cu soare, câțiva nori și un vânt mai intens în vestul acestei regiuni.

În ținuturile sudice mai sunt ceva condiții de ploaie, în special în estul Munteniei, pe unde și vântul este destul de activ. Temperaturile, în creștere față de ziua trecută, ajung la 26 de grade în Lunca Dunării.

Vremea București

Vremea se încălzește și în Capitală. Se vor atinge 25 de grade. Mai apar ceva înnorări pe parcursul zilei. Nu este exclus să vină și câțiva stropi de ploaie. Cerul se degajează după lăsarea nopții, iar mâine în zori vor fi 12...13 grade.

Vremea la munte

Temperaturile cresc și la munte. Avem vreme mai bună decât ieri. O să mai plouă puțin, în special în masivele sudice și în cele estice, iar vântul o să bată mai tare în zonele înalte.

Vremea la mare

Vremea se îndreaptă și pe litoral. Urmează o zi cu soare, câțiva nori de ploaie și se mai încălzește și pe aici. Maximele ajung la 24 de grade, iar vântul are intensificări trecătoare și atinge viteze de 50 km/h.