Măsura este excepţională şi se aplică doar recoltei din 2026. Comité Champagne a explicat că, în timpul celei de-a doua fermentaţii, procesul care produce bulele caracteristice şampaniei, un număr foarte mic de vinuri ar putea depăşi uşor limita actuală de 13%, ajungând la aproximativ 13,1%-13,2% alcool. Din acest motiv, plafonul legal a fost ridicat temporar la 15%, deşi majoritatea şampaniilor nu sunt aşteptate să ajungă în apropierea acestui nivel.

Cea mai timpurie recoltă din istoria regiunii

Căldura extremă a accelerat puternic maturarea strugurilor. Recoltarea a început la începutul lunii august şi s-a extins până la jumătatea lunii, fiind cea mai timpurie recoltă înregistrată vreodată în Champagne. Asociaţia producătorilor descrie 2026 drept unul dintre cei mai neobişnuiţi ani din istoria regiunii, după îngheţuri severe de primăvară, o înflorire extrem de timpurie şi cinci valuri de căldură în timpul verii.

Schimbările ar putea deveni tot mai frecvente. Maxime Toubart, copreşedinte al Comité Champagne, estimează că o recoltă atât de timpurie, considerată acum neobişnuită, ar putea deveni norma în următorii 10-15 ani. Producătorul Stéphane Vignon consideră că regiunea intră într-un nou ciclu climatic, pe măsură ce condiţiile specifice climatului mediteraneean se deplasează către nord.

Creşterea concentraţiei de alcool nu reprezintă însă neapărat un avantaj comercial. Jane Anson, specialistă în vinuri, avertizează că preferinţele consumatorilor se îndreaptă tot mai mult către băuturi cu un conţinut mai redus de alcool, ceea ce creează o contradicţie între cererea pieţei şi efectele temperaturilor mai ridicate asupra strugurilor.

Şampania obţinută din recolta excepţională din 2026 nu va ajunge prea curând în magazine. Regulile de producţie impun o perioadă de maturare de cel puţin 15 luni, astfel încât vinurile din această recoltă sunt aşteptate pe piaţă abia în 2028.