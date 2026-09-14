"Suntem o ţară importantă pe Flancul estic şi avem aceeaşi ameninţare pe Flancul estic şi în zona arctică, desigur, Rusia este în spatele acestei ameninţări. Include (atacurile cu - n.r.) drone, atacurile asupra infrastructurii critice, atacuri cibernetice, acte de sabotaj. Cum avem atacuri asemănătoare, trebuie să avem mijloace asemănătoare de descurajare şi de pregătire pentru ele. Acesta este motivul pentru care suntem aici", a spus şeful statului, potrivit Agerpres.

El a amintit că România face parte din Formatul Helsinki şi va găzdui următorul summit la începutul anului viitor.

”Sunt oportunități economice interesante”

Totodată, a susţinut că ţara noastră are expertiză în Marea Neagră în ceea ce priveşte deminarea, colectarea de informaţii şi situaţia care priveşte cablurile submarine.

"Este important să împărtăşim expertiza cu ţările de pe Flancul estic, cu ţările de la graniţa arctică. De asemenea, sunt oportunităţi economice interesante. În România avem expertiză în ceea ce priveşte mineralele - şi exploatarea şi tratarea lor -, există o colaborare între institutele de geologie român şi finlandez pe tema asta şi avem expertiză şi în ceea ce priveşte construcţia de nave. Deci, este un bun format de cooperare, pentru a aduce investiţii pe Flancul estic şi în zona arctică", a completat Nicuşor Dan.