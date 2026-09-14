Bărbatul a fost operat de urgență şi a rămas internat, în stare stabilă, spun medicii. Conflictul a avut loc într-un bloc dintr-o zonă centrală din Timișoara. O martoră a sunat la 112 și a anunțat că i-a văzut pe cei doi cum se certau.

Maria Mitroi, purtător de cuvânt al IPJ Timiș: ”Poliţiştii au fost sesizaţi de către o femeie cu privire la faptul că, în timp ce se afla în apartamentul său, ar fi observat, într-un imobil din blocul învecinat un bărbat şi o femeie care se certau, iar la un moment dat, una dintre acestea ar fi lovit-o pe cealaltă cu un obiect contondent".

Bărbatul a fost transportat de urgență la spital.

Tânăra le-a spus polițiștilor că urmează un tratament psihiatric

Dr. Vasile Gaborean, medic specialist chirurg: ”Plagă înjunghiată la nivelul peretelui toracic lateral stâng, s-a intervenit de urgență, pacientul în momentul de față este în afara oricărui pericol".

Victima a fost operată și a rămas internată în spital. În același timp, tânăra care l-ar fi agresat a ajuns la spitalul de psihiatrie pentru evaluare şi a rămas internată. Ea le-ar fi spus anchetatorilor că urmează un tratament psihiatric și că în seara respectivă ar fi încercat să se apere după ce iubitul ar fi agresat-o și amenințat-o.

Matei Neagoe, psihoterapeut: ”Pare că exista un conflict preexistent, nu știm natura sau severitatea lui neapărat, și evident conflictul poate duce la acte mai disperate, asimetria de putere în relație și diferența asta de vârstă foarte mare sau frica, pe care o putem avea dacă ne simțim amenințați în mod direct sau indirect de partenerul nostru, asta poate duce să luăm acțiuni de protecție. Femeile sunt în mod disproporționat afectate de abuz domestic sau violență în familie în cuplu".

A fost deschis un dosar penal pentru tentativă de omor sub coordonarea procurorilor.