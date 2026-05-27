Într-o intervenție la Digi FM, Bolojan a declarat că adoptarea noii legi a salarizării reprezintă un angajament asumat de România prin PNRR și că de această reformă depinde primirea a peste 770 de milioane de euro din fonduri europene.

În același timp, el a explicat de ce statul are o marjă limitată pentru creșterea salariilor în sectorul public și a vorbit despre controversele legate de majorarea veniturilor demnitarilor.

Bolojan: România poate pierde 770 de milioane de euro

Ilie Bolojan a spus că noua lege a salarizării ar fi trebuit promovată mai devreme și a criticat întârzierile acumulate de-a lungul anilor.

„Ce trebuie să știe toți ascultătorii noștri este că această lege de salarizare a fost un angajament al României în programul PNRR. De trecerea acestei legi ține absorbția de către România a peste 770 de milioane de euro. Deci, dacă până în toamnă această lege va trece, vom primi acești bani. Dacă nu, România va pierde acești bani”, a spus Ilie Bolojan.

Fostul premier a mai afirmat că responsabilitatea pentru promovarea proiectului aparține în principal Ministerului Muncii și a explicat că sistemul actual a generat numeroase inechități între angajați din instituții diferite.

„Legea de salarizare s-a modificat de nenumărate ori. Fiecare cum a putut, fiecare categorie socială cum a fost de influentă la un moment dat, a avut un ministru care a încercat să-i ajute și a introdus sporul și a introdus niște condiții și au creat un cadru în care au apărut niște dezechilibre destul de mari”, a afirmat acesta.

Bolojan a dat ca exemplu angajații din domeniul fondurilor europene, despre care spune că au ajuns să beneficieze de sporuri foarte diferite.

„Mă gândesc la cei de fonduri europene, de exemplu, unii au sporuri de 70-80% pentru că și le-au cumulat într-o anume fel. Unii au de 20%. Și de aceea s-au creat foarte multe nemulțumiri”, a declarat premierul demis.

„Capacitatea țării de a mai face creșteri este foarte scăzută”

Ilie Bolojan a mai susținut că principala problemă este capacitatea statului de a susține financiar majorările salariale.

„Noi avem cam, anul acesta, 166 de miliarde de lei, volumul total de salarii în sectorul public pe anul acesta. Și acesta reprezintă undeva cam 8,1% din PIB-ul României”, a spus el.

Potrivit acestuia, România colectează mai puține venituri la buget decât majoritatea statelor europene, dar cheltuiește o parte foarte mare din aceste venituri pentru salariile din sistemul public.

„Noi avem 30% să rezolvăm aceste probleme. Din ceea ce încasăm la bugetul public, ei cheltuie în medie în jur de 25% din bani pentru salarii. Noi, din ceea ce încasăm la bugetul de stat, cheltuim 39% pe salariile bugetului de stat”, a declarat Bolojan.

Acesta a mai spus că spațiul pentru majorări salariale este limitat și că România nu poate depăși anumite praguri fără riscuri bugetare.

„Capacitatea țării de a mai face creșteri de anvelopă este foarte scăzută”, a afirmat el.

Bolojan a precizat că, în urma discuțiilor cu Comisia Europeană și cu Ministerul Finanțelor, s-a convenit asupra unei creșteri limitate a fondului total de salarii.

„S-a căzut de acord (...) ca să avem o creștere anul viitor a anvelopei de aproximativ 8 miliarde, care ne menține în această traiectorie. Deci noi nu putem depăși anul viitor mai mult de 8% din PIB”, a spus fostul premier.

Reduceri de personal și creșterea productivității: „Luni de zile m-am zbătut cu PSD”

Ilie Bolojan a declarat că reducerea cheltuielilor bugetare presupune inclusiv restructurări în instituțiile publice.

„Ca să faci reduceri de cheltuieli la bugetul de stat, inevitabil nu poți evita reducerea de personal”, a afirmat acesta.

El a susținut că unele instituții sunt supradimensionate și că reforma administrației a întâmpinat opoziție politică.

„Luni de zile m-am zbătut cu PSD ca să putem trece legea legată de reforma în administrație”, a declarat Bolojan.

Fostul premier a mai spus că România trebuie să crească productivitatea și numărul persoanelor implicate în economia activă.

„Trebuie să creștem numărul de oameni care sunt implicați în economia reală”, a afirmat el, adăugând că România se află printre statele europene cu cei mai puțini cetățeni activi economic raportat la populația aptă de muncă.

Salariile demnitarilor, propuse pentru o majorare etapizată, nu imediat

Ilie Bolojan a vorbit și despre criticile legate de efectele noii legi a salarizării, respectiv majorările salariale pentru demnitari și a spus că acestea ar trebui aplicate treptat.

„L-a mandatat astăzi pe domnul ministru Pîslaru ca negocierile care le poartă în aceste zile cu Comisia Europeană (...) să caute să eșaloneze în următorii ani creșterea salariilor la demnitari”, a anunțat el.

Potrivit fostului premier, demnitarii trebuie incluși în ierarhia salarizării, însă majorările lor nu reprezintă o prioritate. „Nu asta e prima noastră grijă, să îndreptăm salariile demnitarilor”, a spus Bolojan.

Acesta a explicat că proiectul de lege stabilește o ierarhie a funcțiilor publice, în care sunt incluși și demnitarii.

„Ei când s-a plecat cu proiectul de lege, trebuiau să fie puși într-o ierarhie. Prima dată, sigur, președintele României, premierul și așa mai departe”, a declarat el.

Bolojan a respins criticile potrivit cărora discuția ar fi fost concentrată exclusiv pe salariile demnitarilor și a insistat că miza principală este reforma întregului sistem de salarizare.

„Problema de fond este: nu putem crește salariile peste o anumită anvelopă. Trebuie să vedem cum facem să eliminăm anumite inechități care s-au cumulat în acești ani și, la final, cum facem ca ceea ce votăm să fie acceptat de Comisia Europeană, ca să ne luăm cei 770 de milioane de euro”, a mai declarat fostul premier.