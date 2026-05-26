S-au copt mai târziu din cauza frigului, dar partea bună este că unii fermieri anunță prețuri mult mai mici față de cele de anul trecut.

Într-o livadă din Mehedinți pomii au început să se rupă, la propriu, copleșiți de greutatea propriilor fructe. Cu o întârziere de două–trei săptămâni, cireșele românești s-au copt și nu dezamăgesc.

Adela Sava, proprietar livadă: „Azi e prima zi de livrare, avem contracte încheiate cu magazine mari din Drobeta-Turnu Severin și Craiova.”

Și în Alba producția de cireșe este peste așteptări. Pentru această primă producție care va ajunge la piață, fermierii anunță prețuri mai mici ca cele de anul trecut, în unele locuri și la jumătate.

Marcel Sava, proprietar livadă: „Față de anii trecuți este de 10 ori mai multă producție. Că le-am dat cu 50 de lei anul trecut, că le dau cu 30 anul ăsta, tot acolo ajung.”

Sonia Morar, proprietar livadă: „Este un an foarte bogat, așteptăm undeva la 15 tone la hectar să culegem. 30 de lei pe kilogram față de anul trecut, unde producția a fost mult mai mică.”

Cei care le cumpără direct din livezi sunt cei mai mulțumiți.

Client: „Acceptabil prețul față de oraș sau piețele din oraș.”

Clientă: „Mult mai cu gust, mai delicioase decât în marketuri.”

În anii trecuți recolta de cireșe a fost dezamăgitoare peste tot în țară. De această dată, în ciuda vremii capricioase, fructele au rezistat.

Alin Dobrei, profesor pomicultură, Universitatea pentru Științele Vieții Timișoara: „A fost un sezon ușor întârziat pentru că în prima parte a vegetației a fost mai rece, după care s-a recuperat.”

Românii au cumpărat anul trecut 5.300 de tone de cireșe, în general din Grecia și Bulgaria, pe care au cheltuit aproape 13 milioane de euro.