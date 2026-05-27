Culturi de canabis, descoperite de procurorii DIICOT, în Ilfov. Semințele erau aduse din Olanda

Un bărbat de 47 de ani a fost reţinut, iar o femeie de 44 de ani a fost plasată sub control judiciar pentru trafic de droguri de risc.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul a procurat aflat seminţele de canabis din Olanda şi le-a adus în ţară cu avionul, prin intermediul unor trimiteri poştale.

La percheziţii, au fost ridicate 88 de plante canabis în diverse stadii de dezvoltare, aproximativ 22 kilograme canabis (muguri şi fragmente vegetale), mai multe legături de plante de canabis puse la uscare, echipamente şi instalaţii pentru întreţinerea culturii, ghivece cu pământ din care au fost recoltate plante, bidoane cu fertilizanţi şi bani.

Anchetatorii au ridicat drogurile

Poliţiştii de frontieră din cadrul Centrului de Supraveghere şi Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi Bucureşti Otopeni împreună cu cei din cadrul Direcţiei pentru Prevenirea şi Combaterea Migraţiei Ilegale şi a Infracţionalităţii Transfrontaliere - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, sub coordonarea procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, au descoperit, în urma unor percheziţii desfăşurate în judeţul Ilfov, mai multe culturi in-door de canabis, informează Poliţia de Frontieră.

„La data de 26 mai 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au dispus reţinerea unui inculpat, în vârstă de 47 de ani şi au luat măsura controlului judiciar faţă de o inculpată (44 de ani), cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc. Din probele administrate a rezultat faptul că, în perioada februarie - mai 2026, inculpatul, cu sprijinul inculpatei, a creat un spaţiu special destinat, pe raza oraşului Măgurele, unde a înfiinţat şi îngrijit, culturi in-door de canabis, destinate comercializării", precizează sursa citată.