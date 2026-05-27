Culturi de canabis, descoperite de procurorii DIICOT, în Ilfov. Semințele erau aduse din Olanda

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
Droguri diicot
DIICOT

Mai multe culturi in-door de canabis au fost descoperite în urma unor percheziţii făcute în judeţul Ilfov de poliţişti de frontieră, sub coordonarea procurorilor Structurii Centrale a DIICOT.

autor
Sabrina Saghin

Un bărbat de 47 de ani a fost reţinut, iar o femeie de 44 de ani a fost plasată sub control judiciar pentru trafic de droguri de risc.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul a procurat aflat seminţele de canabis din Olanda şi le-a adus în ţară cu avionul, prin intermediul unor trimiteri poştale.

La percheziţii, au fost ridicate 88 de plante canabis în diverse stadii de dezvoltare, aproximativ 22 kilograme canabis (muguri şi fragmente vegetale), mai multe legături de plante de canabis puse la uscare, echipamente şi instalaţii pentru întreţinerea culturii, ghivece cu pământ din care au fost recoltate plante, bidoane cu fertilizanţi şi bani.

Anchetatorii au ridicat drogurile

Poliţiştii de frontieră din cadrul Centrului de Supraveghere şi Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi Bucureşti Otopeni împreună cu cei din cadrul Direcţiei pentru Prevenirea şi Combaterea Migraţiei Ilegale şi a Infracţionalităţii Transfrontaliere - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, sub coordonarea procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, au descoperit, în urma unor percheziţii desfăşurate în judeţul Ilfov, mai multe culturi in-door de canabis, informează Poliţia de Frontieră.

Citește și
Românii, pe locul 4 în UE la numărul de ore lucrate pe săptămână. Europenii din statele bogate sunt la polul opus

„La data de 26 mai 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au dispus reţinerea unui inculpat, în vârstă de 47 de ani şi au luat măsura controlului judiciar faţă de o inculpată (44 de ani), cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc. Din probele administrate a rezultat faptul că, în perioada februarie - mai 2026, inculpatul, cu sprijinul inculpatei, a creat un spaţiu special destinat, pe raza oraşului Măgurele, unde a înfiinţat şi îngrijit, culturi in-door de canabis, destinate comercializării", precizează sursa citată.

Suspecții au adus semințe din Olanda

De asemenea, adaugă aceeaşi sursă, cercetările au relevat că bărbatul a procurat seminţele de canabis din Olanda şi le-a introdus în ţară, pe cale aeriană, prin intermediul unor trimiteri poştale.

În urma percheziţiilor făcute marţi, poliţiştii de frontieră şi procurorii DIICOT au găsit şi ridicat 88 de plante de canabis aflate în diverse stadii de dezvoltare, aproximativ 22 kilograme de canabis (muguri şi fragmente vegetale), mai multe legături de plante de canabis aflate în proces de uscare, echipamente şi instalaţii pentru întreţinerea culturii, ghivece cu pământ din care au fost recoltate plante, bidoane cu fertilizanţi, sumele de 10.000 lei şi 2.300 euro, precum şi alte mijloace de probă.

Miercuri, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă a bărbatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activităţile judiciare au fost realizate de poliţiştii de frontieră din cadrul Centrului de Supraveghere şi Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi Bucureşti Otopeni, iar acţiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.

Medic anestezist arestat la Vatra Dornei. Procurorii DIICOT îi aduc acuzații uluitoare

Sursa: News.ro

Etichete: canabis, droguri, ilfov, Olanda,

Articol recomandat de sport.ro
Au apărut imaginile! Miliardarul l-a luat la bătaie pe fiul premierului
Au apărut imaginile! Miliardarul l-a luat la bătaie pe fiul premierului
Citește și...
Stiri Justitie
Tânăr de 19 ani, trimis în judecată pentru propagandă legionară după ce a lipit autocolante cu simboluri fasciste în Ineu

Un tânăr de 19 ani a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu pentru propagandă legionară.
Cultura
7 filme pe care le vezi doar la festival: AIFF.10 aduce în premieră absolută cinemaul independent american în România

PARTENERIAT. Într-o lume dominată de blockbustere și producții gândite pentru succes global, există un alt tip de cinema, mai sincer, mai curajos și, de multe ori, mai de impact. 

Recomandări
Știri Actuale
Revoltă în Senat pe noua lege a salarizării: Funcționarii spun că proiectul încalcă principiile echității

Sindicatul Funcţionarilor Publici Parlamentari din Senatul României, Sindicatul Personalului Contractual şi Sindicatul Şoferilor din Senatul României îşi exprimă dezacordul faţă de forma actuală a proiectului Legii-cadru privind salarizarea personalului.

Stiri Politice
Ilie Bolojan le dă o veste rea colegilor săi. Salariile demnitarilor nu vor beneficia imediat de efectele noii legi

Premierul demis Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, că majorările salariale pentru demnitari ar putea fi aplicate etapizat, și nu imediat după ce legea intră în vigoare. Decizia ar fi fost luată ca urmare a criticilor generate de proiectul noii legi.

Stiri Politice
Legea PSD care interzice vânzarea activelor statului a fost adoptată. USR acuză: ”Este împotriva intereselor României”

Legea inițiată de PSD, care blochează listarea companiilor de stat, a fost adoptată miercuri de Camera Deputaților, care este for decizional, astfel că actul normativ va ajunge la președintele Nicușor Dan, pentru promulgare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 27 Mai 2026

52:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 27 Mai 2026

01:49:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Doi români care au ajuns să protejeze vedete de la Hollywood, membri ai familiilor regale și unii dintre cei mai importanți oameni din lume. Povestea lui Bogdan Amărculesei și Andrei Scripcar

00:31

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Cel mai mare zăcământ al României

43:27

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Barcelona transferă direct din Premier League: fotbalistul de 60.000.000 de euro a refuzat Liverpool și Bayern

Sport

Federico Valverde vine cu detalii la trei săptămâni după bătaia cu Tchouameni: ”Asta a făcut clubul”