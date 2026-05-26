În timpul întâlnirii cu liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, Lukașenko a transmis un mesaj despre suveranitatea și independența Moldovei, declarând că aude „cu groază” despre posibilitatea ca țara să devină parte dintr-un alt stat, referindu-se la recentele declarații ale președintei Maia Sandu despre unirea cu România.

„Vreau să aud un răspuns la întrebarea despre suveranitatea și independența Moldovei. Foarte des auzim din diverse surse că Moldova este gata să devină aproape parte dintr-un alt stat. Sincer vă spun, ca om îndrăgostit de țara voastră, aud și percep acest lucru cu groază. V-aș ruga foarte mult pe tine și pe susținătorii tăi să nu permiteți în niciun caz distrugerea unei țări atât de înfloritoare și frumoase cum este Moldova”, a declarat Lukașenko, potrivit NewsMaker.md.

Astfel, președintele Belarusului a îndemnat Republica Moldova să nu rupă relațiile cu statele cu care „a găsit întotdeauna un limbaj comun” și a amintit de vizita sa din 2018 la Chișinău, când a participat alături de Igor Dodon la o acțiune agricolă în apropierea capitalei moldovene.

El a propus, totodată, reluarea activității comisiei bilaterale de cooperare moldo-belaruse și a adus în discuție viitorul summit al Uniunea Economică Eurasiatică, spunând că dorește să afle poziția lui Dodon pentru a o transmite celorlalți lideri participanți.

La rândul său, Igor Dodon a acuzat-o pe Maia Sandu că, după ce ar fi constatat că integrarea europeană nu avansează, promovează „ideea lichidării statului moldovenesc”.

„Mândrie și respect față de dumneavoastră, pentru că spuneți cuvinte atât de frumoase despre patria mea. Și amărăciune pentru că înțelegeți ceea ce nu înțelege actualul președinte al Republicii Moldova. Realizez că președintele altei țări este un mai mare patriot al Moldovei decât actualul președinte al Moldovei, mă doare sufletul. Actualul președinte, după ce a realizat că nu va exista nicio integrare europeană, că acest drum este un eșec, și realitățile actuale din Moldova o demonstrează, a început să promoveze ideea lichidării statului moldovenesc. Pentru noi, aceasta este o problemă foarte gravă”, a declarat Dodon.

NewsMaker amintește că, pe 16 mai, fiind prezentă la conferința internațională de securitate Lennart Meri de la Tallinn, Estonia, președinta Maia Sandu a fost întrebată despre o eventuală unire a Republicii Moldova cu România, subiect ridicat de președintele Muntenegrului, Jakov Milatović. Sandu a declarat atunci că sprijinul popular pentru unificarea cu România ar putea crește dacă moldovenii vor vedea că integrarea europeană „nu se mișcă suficient de repede”.