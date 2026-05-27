Studiul realizat de Centrul Leibniz pentru cercetări economice europene (ZEW) şi Universitatea din Koln a constatat că fiecare soldat retras ar costa jumătate dintr-un loc de muncă cu normă întreagă în regiunea afectată, cu efecte de lungă durată, potrivit DPA.

Cercetarea s-a bazat pe retragerea a aproximativ 200.000 de soldaţi americani din Germania în anii 1990, după încheierea războiului rece, care a dus la şocuri economice regionale, a precizat unul dintre autori, Jakob Schmidhauser, de la ZEW.

"Efectele retragerii trupelor au depăşit cu mult concedierile directe din bazele militare americane: circa 61% din locurile de muncă pierdute au fost în afaceri regionale", a notat acesta, explicând că afacerile au pierdut încasări ca urmare a dispariţiei cheltuielilor de consum ale trupelor americane şi ale familiilor acestora.

Finanţele publice au avut, de asemenea, de suferit. "Locaţiile afectate şi municipalităţile învecinate au răspuns la pierderea de venituri - aproximativ 9% din bugetele lor - cu măsuri de consolidare", reducând cheltuielile şi majorând impozitele pe proprietate şi pe afaceri, a menţionat Johannes Kochems, coautor al studiului, cercetător la Universitatea din Koln.

Potrivit acestuia, "pe termen lung, pierderile de venituri s-au stabilizat la 3%".

Studiul a constatat şi persistenţa consecinţelor negative: lucrătorii care şi-au pierdut locurile de muncă atunci când bazele s-au închis aveau mai puţine oportunităţi de angajare 15 ani mai târziu şi au câştigat cu aproximativ 9% mai puţin pe termen lung.