Amalia Enache: "Cei tineri nu înțeleg cât de greu era să ieșim din țară. Acum ne deranjează dacă e puțină coadă la aeroport”

Protv 30 de ani
09-12-2025 | 12:55
×
Codul embed a fost copiat

La aniversarea a 30 de ani de PRO TV, Amalia Enache, prezentatoarea Știrilor Nopții de la PRO TV, vorbește cu emoție despre libertățile câștigate de România o dată cu aderarea la UE și despre felul în care tinerii văd asta astăzi.

autor
Stirileprotv

Amalia rememorează anul 2006 – anul dinaintea aderării la Uniunea Europeană – și atmosfera de atunci, când întreaga țară simțea că va veni, în sfârșit, o viață mai bună.

„Cei tineri nu înțeleg acum că noi stăteam la niște cozi ca să primim o ștampilă pe pașaport, ca să putem ieși din țară. Știi, acum ne deranjează puțin la aeroport dacă e puțină coadă și întârziem jumătate de oră”, spune Amalia.

Libertatea de mișcare nu este un lucru „dat”, ci un vis pe care l-am cucerit cu greu, își amintește ea: „Pentru noi, cei care am prins și un acces mult mai greu în Vestul Europei… asta e o amintire foarte puternică”.

“În 2006, aș fi jurat că românii nu se vor sătura niciodată să fie europeni. Dar uite că au trecut 19 ani, și uităm”

Amalia Enache: “Foarte mulți dintre români au început să spere că vor putea să câștige mai mulți bani, ceea ce s-a și întâmplat după aderarea în Uniunea Europeană. A fost așa, un val de de plecări din România pentru un trai mai bun.(…)

Citește și
Insula serpilor
30 de ani de PRO TV. 2009 - Anul crizei totale: România se prăbușește economic, dar câștigă la Haga împotriva Ucrainei

Încă era foarte anevoioasă plecarea pentru muncă. Piața muncii s-a deschis un an mai târziu, dar în mintea noastră încolțeau toate aceste speranțe. Și dacă e să mă întrebi atunci, în 2006, aș fi jurat că niciodată românii nu se vor sătura de a fi europeni. Dar uite că au trecut 19 ani, și uităm. Vin generații care n-au trăit ce am trăit noi înainte.”

În 2006 începuseră deja “luptele pentru tigăi” în supermarketuri

Amalia își amintește și de celebrele “lupte pentru tigăi” – în care protagoniștii erau clienții ce “rupeau ușile” supermarketurilor care se deschideau pe bandă rulantă.

“Începuse un pic să fie puterea de cumpărare mai mare. Apăreau primele mall-uri în România și mai era nebunia de reduceri, de promoții. Îmi amintesc imaginile cu oameni care, la propriu, rupeau ușile pentru reducerile la tigăi. Deci trăiam într-un entuziasm așa, care din păcate, a fost temperat foarte, foarte repede de realitate, spune Amalia, referindu-se la criza financiară globală din 2008.

"Mamă, dar eu nu am găini!”

Amalia își amintește și de isteria care cuprinsese România când au fost semnalate primele cazuri de gripă aviară. Deși boala afectează doar păsările (inclusiv cele din ferme), multă lume era îngrijorată că și oamenii ar putea avea de suferit.

Ea își aduce aminte și de o discuție amuzantă cu mama ei, care o sunase îngrijorată de ce se întâmplă.

Amalia Enache: “Nu se întâmplase niciodată în țara noastră așa ceva. Îmi amintesc că a fost și un oraș în carantină, Cernavodă. Cumva, în zona aceea era o problemă cu gripa aviară, dar eu îmi amintesc că părinții mei erau mai panicați decât eram eu și țin minte că eu am și glumit cu ei.

Vedeau lucrurile la știri, și țin minte acea conversație la telefon: "Dar mamă” - mă întrebau că na, fata lucra la știri - „cum e cu gripa aviară?. Cum e, dar cum ești tu acolo?”

Și țin minte că am zis: "Mamă, dar eu nu am găini!” Deci nu, nu există nicio preocupare în sensul ăsta. Dar prima dată, vezi, oamenii începeau să simtă aceste îngrijorări și părea că ne afectează chiar pe toți.

Sigur, cu toată empatia pentru cei care au fost nevoiți să-și omoare animalele, dar vezi, istoria ne-a învățat că trebuie să tratăm așa cum se tratează corect, epidemiologic, o astfel de poveste, fără să ne baricadăm în case. Mai ales noi, cei care nu aveam găini!"  

Sursa: StirilePROTV

Etichete: protv, stirile protv, amalia enache,

Dată publicare: 09-12-2025 12:54

Articol recomandat de sport.ro
Surpriză imensă: Laurențiu Reghecampf semnează! Contract pe trei ani și un salariu impresionant
Surpriză imensă: Laurențiu Reghecampf semnează! Contract pe trei ani și un salariu impresionant
Citește și...
30 de ani de PRO TV. 2011 – Anul în care românilor le-a ajuns cuțitul la os, iar rețelele sociale schimbă totul
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2011 – Anul în care românilor le-a ajuns cuțitul la os, iar rețelele sociale schimbă totul

Retrospectiva noastră ajunge astăzi în 2011, anul în care românilor le-a ajuns cuțitul la os. După criză și tăieri, oamenii ies în stradă.

30 de ani de PRO TV. 2009 - Anul crizei totale: România se prăbușește economic, dar câștigă la Haga împotriva Ucrainei
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2009 - Anul crizei totale: România se prăbușește economic, dar câștigă la Haga împotriva Ucrainei

Continuăm campania noastră ”30 de ani în 30 de zile” cu 2009, un an pe care istoria îl va reține sub un singur cuvânt: Criză.

Recomandări
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și-a anulat vizita în România. Bild: ”Are o infecție asemănătoare gripei”
Stiri Politice
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și-a anulat vizita în România. Bild: ”Are o infecție asemănătoare gripei”

Guvernul a anunțat, marți, că vizita în România a ministrului federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, a fost anulată din motive de sănătate.

PSD a anunțat că face ”o analiză” legată de participarea sa la guvernare. Sorin Grindeanu: ”Într-un final vom da un vot”
Stiri Politice
PSD a anunțat că face ”o analiză” legată de participarea sa la guvernare. Sorin Grindeanu: ”Într-un final vom da un vot”

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit marţi în prima şedinţă după eşecul de la Primăria Capitalei, unde candidatul Daniel Băluţă a terminat pe locul trei.

Două șosele importante din România sunt amenințate de alunecări de teren după ploile abundente. Situația este monitorizată
Stiri actuale
Două șosele importante din România sunt amenințate de alunecări de teren după ploile abundente. Situația este monitorizată

Două șosele importante din țară sunt amenințate de ploile din ultima perioadă. O alunecare de teren s-a produs pe drumul expres Craiova-Pitești, iar o alta pune în pericol DN1, în zona Comarnic.

Top citite
1 Calin Georgescu
Inquam Photos / Vlad Bereholschi
Stiri Justitie
Judecătorii au dispus începerea procesului lui Călin Georgescu în dosarul de propagandă legionară
2 cautare internet
Shutterstock
Stiri actuale
Aproape 90% dintre gospodăriile din România au acces la internet în 2025. Date oficiale ale INS
3 barca antichitate
Commons Wikimedia
Stiri Diverse
Premieră. Arheologii au descoperit o barcă pentru petreceri, veche de 2.000 de ani, în largul Alexandriei
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 09 Decembrie 2025

03:30:55

Alt Text!
La Măruță
8 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Decembrie 2025

01:46:56

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28