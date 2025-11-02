30 de ani de PRO TV. 1997 - Anul în care regele Mihai a revenit acasă, în Româna, după decenii de exil

Protv 30 de ani
02-11-2025 | 19:55
pro 1997
Pro TV

Retrospectiva Știrilor PRO TV ne duce înapoi în anul 1997, un an al speranțelor și al provocărilor. Un an în care România a simțit greutatea crizei economice, dar și fiorul schimbării.

autor
Stirileprotv

Haideți să ne amintim cum a fost să trăim în România în 1997 – cu frământări, bucurii, emoții și speranțe. O retrospectivă care ne aduce mai aproape de istoria noastră recentă și de povestea fiecăruia dintre noi.

Anul 1997 a fost anul în care românii și-au regăsit zâmbetul în umorul de la PRO TV, dar și anul emoției profunde, odată cu revenirea Regelui Mihai acasă, după ani de exil.

A fost anul în care privirile noastre s-au ridicat către lume: NATO, vizita președintelui american Bill Clinton și tragedia care a zguduit întreaga planetă – moartea Prințesei Diana.

Sursa: Pro TV

Etichete: protv, stirile protv, www.stirileprotv.ro,

Dată publicare: 02-11-2025 19:55

Articol recomandat de sport.ro
Finalista de la Australian Open își caută partenerul pe Tinder: ”Dacă intenționezi să minți cu asta, nu-mi scrie”
Finalista de la Australian Open își caută partenerul pe Tinder: ”Dacă intenționezi să minți cu asta, nu-mi scrie”
Citește și...
30 de ani de PRO TV. 1996 - Emil Constantinescu l-a învins pe Ion Iliescu, iar România trăia cu speranța unui nou început
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 1996 - Emil Constantinescu l-a învins pe Ion Iliescu, iar România trăia cu speranța unui nou început

A mai rămas o lună până când PRO TV împlinește 30 de ani de existență, 30 de ani în care a demonstrat continuitate, încredere și forță.

Recomandări
Nicușor Dan: Retragerea trupelor americane din Europa „are o anumită simbolistică, dar nu afectează securitatea”
Stiri actuale
Nicușor Dan: Retragerea trupelor americane din Europa „are o anumită simbolistică, dar nu afectează securitatea”

Președintele a anunțat că șeful NATO, Mark Rutte, va sosi la București săptămâna viitoare. "Lucrul cel mai important este o prezență economică mult sporită a companiilor americane în România" a spus Nicușor Dan.

MAE, atenționare de călătorie pentru cetățenii români care merg în Bulgaria. Ce se întâmplă cu circulația pe Podul Prieteniei
Stiri actuale
MAE, atenționare de călătorie pentru cetățenii români care merg în Bulgaria. Ce se întâmplă cu circulația pe Podul Prieteniei

MAE informează cetățenii români că în perioada 04 noiembrie, ora 09:00, și 05 noiembrie, ora 09:00, circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi suspendată temporar pentru toate categoriile de autovehicule.

Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla”
Stiri externe
Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla”

Marea Britanie este în stare de șoc, după un atac armat, petrecut într-un tren de călători. Din cei 11 oameni care au fost răniți, 2 sunt în stare critică.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Romania, te iubesc!
Atenție, cade patrimoniul!

42:31

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 22

43:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 02 Noiembrie 2025

02:07:59

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 23

21:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28