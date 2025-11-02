30 de ani de PRO TV. 1997 - Anul în care regele Mihai a revenit acasă, în Româna, după decenii de exil

Retrospectiva Știrilor PRO TV ne duce înapoi în anul 1997, un an al speranțelor și al provocărilor. Un an în care România a simțit greutatea crizei economice, dar și fiorul schimbării.

Haideți să ne amintim cum a fost să trăim în România în 1997 – cu frământări, bucurii, emoții și speranțe. O retrospectivă care ne aduce mai aproape de istoria noastră recentă și de povestea fiecăruia dintre noi.

Anul 1997 a fost anul în care românii și-au regăsit zâmbetul în umorul de la PRO TV, dar și anul emoției profunde, odată cu revenirea Regelui Mihai acasă, după ani de exil.

A fost anul în care privirile noastre s-au ridicat către lume: NATO, vizita președintelui american Bill Clinton și tragedia care a zguduit întreaga planetă – moartea Prințesei Diana.

