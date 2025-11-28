30 de ani de PRO TV. 2023 - Azilele groazei și tragedia de la Crevedia, o fisură morală adâncă în instituțiile statului

„30 de ani în 30 de zile” ajunge din ce în ce mai aproape de zilele noastre și de momentele când ne confruntăm cu adevărul.

Am început cu rotativa la guvernare, dar am plătit scump cu austeritate și inflație cronică. Pe fondul scumpirilor, am fost șocați de dezvăluirile din Azilele Groazei și de tragedia de la Crevedia, care au arătat din nou o fisură morală adâncă în instituțiile statului.

Și totuși, am rezistat. Am primit onorul Regelui Charles al III-lea și am obținut o calificare istorică la Euro 2024!

Dar anul s-a încheiat cu o concluzie dură: România a luptat, nu cu un virus, ci cu eșecul guvernelor care s-au succedat și lipsa de empatie.

