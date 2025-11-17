30 de ani de PRO TV. 2012 – Anul în care românii au arătat că nu renunță la dreptate și speranță

Protv 30 de ani
17-11-2025 | 19:48
”30 de ani în 30 de zile” continuă cu 2012, anul în care România a stat pe marginea prăpastiei politice.

Suspendări, proteste, zăpezi și crize, toate s-au amestecat într-un carusel de tensiuni și emoții. O țară împărțită între putere și revoltă, între frigul din stradă și fierbințeala confruntărilor de la vârf.

Dar și un an care ne-a arătat, din nou, că oricât de greu ar fi, românii nu renunță nici la dreptate, nici la speranță.

În 2012, România și-a testat limitele democrației și puterea de a merge mai departe.

Pentru că, oricât de adâncă e criza, românii au arătat din nou că pot să reziste și că vocea lor, chiar și în furtună, se aude.

Citește și
retrospectiva 2011
30 de ani de PRO TV. 2011 – Anul în care românilor le-a ajuns cuțitul la os, iar rețelele sociale schimbă totul

Dată publicare: 17-11-2025 19:48

Citește și...
30 de ani de PRO TV. 2011 – Anul în care românilor le-a ajuns cuțitul la os, iar rețelele sociale schimbă totul
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2011 – Anul în care românilor le-a ajuns cuțitul la os, iar rețelele sociale schimbă totul

Retrospectiva noastră ajunge astăzi în 2011, anul în care românilor le-a ajuns cuțitul la os. După criză și tăieri, oamenii ies în stradă.

30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale

Am ajuns cu retrospectiva celor mai importante evenimente din ultimii 30 de ani în 2010 care va rămâne în memoria colectivă drept anul austerității.

30 de ani de PRO TV. 2009 - Anul crizei totale: România se prăbușește economic, dar câștigă la Haga împotriva Ucrainei
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2009 - Anul crizei totale: România se prăbușește economic, dar câștigă la Haga împotriva Ucrainei

Continuăm campania noastră ”30 de ani în 30 de zile” cu 2009, un an pe care istoria îl va reține sub un singur cuvânt: Criză.

