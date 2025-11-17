30 de ani de PRO TV. 2012 – Anul în care românii au arătat că nu renunță la dreptate și speranță

”30 de ani în 30 de zile” continuă cu 2012, anul în care România a stat pe marginea prăpastiei politice.

Suspendări, proteste, zăpezi și crize, toate s-au amestecat într-un carusel de tensiuni și emoții. O țară împărțită între putere și revoltă, între frigul din stradă și fierbințeala confruntărilor de la vârf.

Dar și un an care ne-a arătat, din nou, că oricât de greu ar fi, românii nu renunță nici la dreptate, nici la speranță.

În 2012, România și-a testat limitele democrației și puterea de a merge mai departe.

Pentru că, oricât de adâncă e criza, românii au arătat din nou că pot să reziste și că vocea lor, chiar și în furtună, se aude.

