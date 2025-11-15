30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale

Am ajuns cu retrospectiva celor mai importante evenimente din ultimii 30 de ani în 2010 care va rămâne în memoria colectivă drept anul austerității.

Criza economică profundă a lovit brutal în buzunarele tuturor românilor care au fost nevoiți să suporte tăieri ale veniturilor.

În aceste condiții, protestele sociale se înmulțeau, iar oamenii cereau transparență și soluții reale.

Dar a fost și anul în care tragediile nu ne-au ocolit. Un avion cu militari prăbușit la Tuzla a luat 12 vieți.

Iar catastrofa care a revoltat o țară întreagă a fost moartea a 6 bebeluși într-un incendiu izbucnit la maternitatea Giulești. O dramă care a scos din nou în față problemele mortale din sistemul sanitar românesc.

2010 nu a fost anul speranței, ci anul marii austerități. A fost de fapt anul în care România a acceptat să achite nota de plată a crizei globale și a propriilor greșeli. A fost un an definit de tăieri bugetare brutale, proteste masive și o luptă politică acerbă.

Austeritate

Sub presiunea acordului cu FMI și UE, Guvernul Emil Boc a anunțat, în primăvară, cea mai dură serie de măsuri de austeritate din istoria post-comunistă.

Prima dintre ele: tăierea cu 25% a salariilor din sectorul bugetar, o decizie care a afectat direct aproximativ 1,4 milioane de angajați.

Apoi a intrat în vigoare majorarea cotei standard de TVA de la 19% la 24%. Măsurile au continuat cu reducerea pensiilor cu 15%, decizie a fost ulterior anulată de Curtea Constituțională.

Aceste măsuri au stârnit un val de proteste masive și greve în toată țara, în special în rândul sindicaliștilor, al funcționarilor publici și pensionarilor.

Mii de oameni au ieșit în stradă, simțind, ca și acum, că sunt singurii care plătesc pentru erorile politice și economice.



Florin Busuioc: ”PRO TV, echidistant cum este a avut atitudinea care trebuie. niciodată nu cred că am avut o atitudine împotriva societăţii, împotriva oamenilor, împotriva bunăstării oamenilor. de fiecare dată am fost de partea oamenilor”.

Și, într-un an de supraviețuire economică, nu ne-au ocolit nici tragediile.

Un an marcat de tragedii

În vară, 12 militari au murit la Tuzla după ce avionul în care se aflau, un AN2, s-a prăbușit imediat după decolare.

2 persoane au supraviețuit și au fost învinovățite pentru accident dar ani mai târziu ancheta avea să constate că a fost o defecțiune tehnică: un simplu șurub care s-a rupt.

Tot în vară s-a produs și una dintre cele mai mari tragedii din spitalele de la noi. 6 bebeluși abia născuți au pierit într-un incendiu înfiorător izbucnit în secția terapie intensivă a maternității Giulești.

Un cablu al aparatului de aer condiționat s-a încins și a luat foc chiar în cele 4 minute în care singura asistentă care supraveghea secția a lipsit.

Tragedia a scos la iveală din nou, în mod brutal, starea de degradare și subfinanțarea cronică din spitalele publice din România.

Paula Herlo: ”Îmi amintesc că mă aflam în maşină, mă întorceam de la o filmare când am auzit despre acest tragic eveniment şi am simţit furie, deznădejde şi o uriaşă dorinţa de a vorbi tare despe neajunsurile sistemului sanitar. Aşa s-a născut campania România, să fii sănătoasa!”

Iar pe 14 iulie, chiar în ziua în care împlinea 43 de ani, îndrăgita cântăreață Mădălina Manole își lua viața în mod șocant lăsând în urmă un băiețel de 1 an și un mesaj pe telefonul soțului căruia îi spunea că nu se mai simte frumoasă.

La nivel internațional, lumea întreagă a fost zguduită de accidentul aviatic de la Smolensk, în care au pierit președintele Poloniei și numeroși oficiali de rang înalt.

Suspiciunile privind adevărata cauză a accidentului planează și astăzi mai ales că o a doua anchetă poloneză sugera implicarea directă a Rusiei în această tragedie.

Tot în 2010, erupția unui vulcan din Islanda cu un nume greu de pronunțat, a paralizat traficul aerian european timp de o săptămână. Această criză, deși naturală, a amintit României și lumii cât de fragile sunt sistemele noastre interconectate.

Anul 2010 a marcat şi începutul epocii tabletelor. Succesul global al primei generații de tablete a schimbat modul în care românii consumau media. Totodată, boom-ul rețelelor sociale a continuat, transformând comunicarea și mass-media.

Deși bugetele erau tăiate, industria cinematografică românească a continuat să impresioneze. Filmul "Eu când vreau să fluier, fluier", în regia lui Florin Șerban, a câștigat Ursul de Argint și distincția Alfred Bauer la Festivalul de la Berlin.

Și în acest an dificil, lumea privea spre Dubai, care părea neatins de criză.

Aici a fost inaugurată Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume. Având 828 de metri, turnul devenea un simbol al ambiției umane, în contrast direct cu problemele economice.



Paula Herlo: ”2010 a fost un an al încercărilor pe toate planurile. A fost un an cu taieri bugetare, cu tragedii, cu lecţii dure de învăţat. Mă întreb însă dacă ele au fost cu adevărat învăţate”.

2010 a fost așadar anul în care românii au simțit cu adevărat criza în buzunar. Tăierea salariilor și creșterea TVA-ului au devenit simbolurile acelui an. Am rezistat, am protestat și am plătit. Ne-am asigurat, în același timp, că împrumuturile FMI și UE ne vor scoate din cea mai mare recesiune post-decembristă.

2010 nu a fost un an ușor, dar a fost anul necesar în care am învățat disciplina economică pe calea cea mai grea. Dar timpul ne-a demonstrat că aveam să uităm repede de această disciplină.



Florin Busuioc: ”Oamenii sunt cei mai importanţi, asta este forţa ProTV-ului. Oameni de cea mai mare calitate”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













