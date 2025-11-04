30 de ani de PRO TV. 1999 - România retrăiește fiorii reci ai mineriadelor și simte efectele războiului din Kosovo

Campania 30 de ani în 30 de zile continuă astăzi cu rememorarea unuia dintre cei mai grei ani de după Revoluție: 1999.

Este anul în care România retrăiește fiorii reci ai mineriadelor, în care pare că statul nu mai are pic de autoritate iar corupția macină instituțiile până la cel mai înalt nivel. În plus, simțim aproape războiul din Kosovo. Este un an al deznădejdii, al fricii și al lipsurilor de tot felul.

Dar în această mare de întuneric, apare deseori lumina: țara se apropie de NATO, naționala de fotbal obține o nouă calificare, iar muzica românească explodează. În plus, românii urmăresc cu sufletul la gură două evenimente istorice: eclipsa totală de soare și vizita memorabilă a Papei Ioan Paul al II-lea.

În mijlocul evenimente, PRO TV a fost martor și cronicar al realității. Haideți să retrăim împreună 1999, anul care ne-a pregătit pentru un noul mileniu.

