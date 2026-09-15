Frauda poate începe cu o reclamă la o investiţie, un mesaj alarmant sau un link care imită pagina unei bănci ori a unei companii cunoscute, scrie News.ro.

O recomandare venită de la un prieten sau o reclamă în care apare o persoană cunoscută poate părea credibilă. Imaginile pot fi însă folosite fără acord, paginile pot fi clonate, iar grupurile de investiţii pot include conturi false care pretind că au obţinut câştiguri importante.

Aceste teme sunt abordate şi pe platforma BCR, unde utilizatorii îşi pot testa cunoştinţele printr-un quiz cu 12 întrebări inspirate din metodologia Eurobarometrului. Platforma face parte din Echipa Naţională de EduFin, iniţiativa lansată de BCR pentru creşterea nivelului de educaţie financiară din România.

Câştigul posibil nu poate fi separat de risc

Orice investiţie presupune o relaţie între randament şi risc. În general, cu cât câştigul potenţial este mai ridicat, cu atât creşte şi posibilitatea unei pierderi.

Înainte de a investi, trebuie să afli:

-cum este obţinut randamentul;

-cât poţi pierde şi ce taxe se aplică;

-cine administrează banii;

-dacă firma este autorizată;

-când şi cum îţi poţi retrage banii.

ASF avertizează că investiţiile presupun riscuri şi că nicio entitate autorizată nu poate garanta profituri. Firma trebuie verificată în registrul public al autorităţii înainte de transferarea banilor.

Semnele unei posibile capcane

Fraudele promit un beneficiu mare şi încearcă să reducă timpul disponibil pentru verificări.

Printre semnalele de alarmă se numără:

-câştiguri prezentate drept „sigure”;

-presiunea de a decide imediat;

-explicaţii neclare despre provenienţa profitului;

-solicitarea unui transfer către un cont necunoscut;

-cererea de a instala o aplicaţie prin care altcineva îţi poate controla dispozitivul;

-imposibilitatea de a verifica firma în registrele oficiale.

Nici rezultatele spectaculoase publicate într-un grup de WhatsApp sau Telegram nu reprezintă o dovadă. Aceste grupuri pot folosi conturi automate, clasamente fictive şi pretinşi mentori pentru a crea impresia unei comunităţi profitabile.

Mesajul care imită banca

În cazul phishingului, victima primeşte un SMS sau un email prin care este anunţată că i-a fost blocat contul ori că trebuie să confirme urgent o plată. Linkul conduce către o pagină care seamănă cu site-ul oficial.

Băncile nu solicită prin SMS sau email parole, PIN-uri, coduri de autorizare ori datele complete ale cardului.

Nu accesa linkul şi verifică situaţia direct în aplicaţia bancară sau printr-un canal oficial.

Dacă ai introdus deja datele, contactează imediat banca, solicită blocarea instrumentelor compromise, verifică tranzacţiile şi schimbă parolele conturilor afectate. Păstrează mesajele şi capturile de ecran pentru raportarea incidentului.

Prin Echipa Naţională de EduFin, BCR urmăreşte să ofere explicaţii financiare aplicate şi să contribuie la urcarea României cel puţin o poziţie în clasamentul european al competenţelor financiare, rezultat care va fi măsurat prin Flash Eurobarometrul din 2027.

Când o ofertă promite câştiguri mari, fără risc şi fără timp de gândire, primul pas nu este transferul banilor, ci verificarea informaţiei.