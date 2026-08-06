Autoritățile fac apel către populație și precizează că instituțiile bancare nu le vor cere niciodată clienților date personale la telefon ori să își scoată banii din conturi.

Femeia în vârstă de 75 de ani a primit inițial un telefon, prin care era anunțată de un așa-zis reprezentant al unei bănci că, în numele ei, a fost făcut un credit.

Speriată, a urmat toate sfaturile individului, inclusiv să scoată bani din cont pentru a-i da unui polițist și apoi unui reprezentant al Băncii Naționale, care s-au oferit să îi salveze economiile. A fost, de fapt, victima unei înșelătorii grosolane.

Victimă: „Am început să tremur când am auzit că e vorba despre așa ceva, despre banii noștri. Mi-a zis să țin telefonul deschis până în clipa când ajung la bancă. A zis să vorbiți cu mine după ce ieșiți, nu chiar din fața băncii. Am văzut că vine până în dreptul meu și am stabilit cu el un cod. După ce i-am dat banii, m-am gândit la treaba asta.”

Respectivii au încercat să ia pentru a doua oară banii de la victimă, însă aceasta a anunțat, în final, un polițist adevărat. Escrocii au fost prinși și au ajuns în arest. Banii au fost recuperați.

Folosind aproape același scenariu, alți trei bărbați au ajuns la secție. Și ei au convins o femeie că pe numele ei fusese făcut un împrumut și că singura soluție pentru anularea acestuia este să facă încă un credit. Apoi a retras de la bancomat 130.000 de lei, bani pe care urma să îi predea unui fals curier care i-ar fi dus în siguranță la bancă.

Crina Eșanu, purtător de cuvânt Poliția Capitalei: „Poliția Română și instituțiile bancare nu solicită niciodată retragerea banilor din conturi și predarea acestora unor curieri sau altor persoane. Facem apel în special către membrii familiilor să discute cu persoanele vârstnice, întrucât infractorii mizează pe inducerea unei stări de panică și pe luarea unor decizii sub presiunea timpului.”

De altfel, cazurile raportate privind înșelăciunile prin apeluri telefonice ori alte mijloace de comunicare online sunt în creștere. În primele șase luni ale acestui an, au fost identificate aproape 9.000 de victime. Sunt doar cele care au depus plângere.