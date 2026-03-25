„Toate războaiele care au loc acum în lume, toate violențele și anularea principiilor și a legilor nu au început ieri, ci pe 24 martie 1999", a afirmat șeful statului la un eveniment comemorativ pentru victimele bombardamentelor.

Vucic a participat la ceremonia organizată în sudul țării pentru a marca 27 de ani de la începerea acțiunilor militare ale NATO împotriva fostei Republici Federale a Iugoslaviei.

„Astăzi vedem lucrurile mult mai clar. Nu mai există niciun dubiu, totul este limpede ca cristalul. Dacă cineva se întreabă de ce este încălcat dreptul internațional, singurul răspuns corect este: din cauza permisiunii care a fost emisă pentru asta pe 24 martie 1999", a continuat președintele sârb.

Ordinea, impusă prin bombe

Șeful statului a întrebat retoric: „De ce este impusă ordinea prin forță și bombe? De ce sunt ucise oficialități și civili, de ce sunt distruse infrastructuri și orașe întregi, de ce este executată public orice umanitate și empatie? Există un singur răspuns: din cauza lui 24 martie 1999".

Potrivit lui Vucic, acea dată nu reprezintă doar începutul bombardării unei „țări libere și suverane", ci și momentul care a marcat „sfârșitul ordinii internaționale, al justiției, al adevărului și al compasiunii".

Bombardamentele NATO din primăvara lui 1999 au fost efectuate de 19 state membre ale Alianței și au durat aproximativ 11 săptămâni. Bilanțul: 1.002 soldați ai armatei iugoslave uciși, circa 2.500 de civili morți și aproximativ 10.000 de persoane rănite.