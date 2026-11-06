Măsura face parte din planul mai amplu al coaliţiei conduse de premierul demisionar Bart De Wever de a limita migraţia şi de a creşte numărul de expulzări ale persoanelor cărora li s-a respins dreptul de şedere în Belgia, potrivit Agerpres.

Legislaţia a suscitat opoziţia fermă din partea avocaţilor şi a organizaţiilor pentru apărarea drepturilor omului, care susţin că a permite poliţiei să intre în locuinţe private pentru aplicarea măsurilor legate de imigraţie riscă să submineze drepturile constituţionale şi legile privind intimitatea.

În jur de 3.000 de persoane au format un lanţ uman în jurul Palatului de Justiţie din Bruxelles, miercuri seară, în semn de protest faţă de legea respectivă. Peste 50 de alte demonstraţii şi adunări au fost organizate în oraşele din ţară, au relatat media belgiene.

În cele din urmă, legea a fost adoptată cu votul majorităţii parlamentarilor, în jurul orei locale 05:00 (04:00 GMT), după o dezbatere care a durat toată noaptea.

Percheziţiile vor fi limitate la locuinţele persoanelor cărora li s-a respins cererea de azil în Belgia, care au ignorat ordinul de a părăsi ţara sau sunt considerate o ameninţare pentru securitatea publică.

Ele vor trebui să aibă acordul unui judecător de instrucţie şi vor putea avea loc doar între orele 05:00 şi 09:00, în prezenţa autorităţilor responsabile pentru imigraţie.

Înaintea votului, organizaţia Amnesty International le-a cerut parlamentarilor belgieni să respingă legislaţia, explicând că aceasta ar putea afecta şi persoanele care îi ajută pe migranţii fără documente.

Guvernul belgian a apărat măsura, pe care o vede ca pe un instrument pentru punerea în aplicare a ordinelor de deportare a persoanelor considerate un pericol pentru ordinea publică sau pentru securitatea naţională.