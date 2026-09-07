„În sfârșit, după ce am fost supraponderală toată viața, asta avea să mă salveze. Lupta mea, povara mea, rușinea mea urmau, în sfârșit, să se termine”, arată The Guardian într-un reportaj.

Dar, pe măsură ce timpul a trecut, ceea ce s-a diminuat a fost speranța, nu greutatea.

„Am luat Ozempic timp de nouă luni. Apoi am trecut pe Wegovy timp de patru luni, după care Contrave [un medicament oral care nu face parte din clasa GLP-1], apoi Mounjaro, pe care l-am luat câteva luni, iar în urmă cu nouă luni am început Zepbound”, spune Mercedes. „Nimic nu a funcționat.”

Profesoară recent pensionată, în vârstă de peste 50 de ani, Mercedes face parte dintr-un procent redus de persoane în cazul cărora noile și puternicele medicamente pentru slăbit, promovate inclusiv de celebrități pentru efectele lor spectaculoase, nu funcționează.

Ozempic, un medicament destinat diabetului de tip 2, și Wegovy, autorizat pentru pierderea în greutate, conțin ambele o substanță numită semaglutidă, care imită un hormon produs în mod natural de organism: GLP-1. Aceste medicamente încetinesc evacuarea alimentelor din stomac, reduc pofta de mâncare și cresc producția de insulină, ceea ce face ca multe persoane să piardă în greutate.

Mounjaro și Zepbound, devenite la rândul lor nume foarte cunoscute, au un efect și mai puternic asupra scăderii în greutate. Ambele conțin tirzepatidă, o substanță care imită atât GLP-1, cât și un alt hormon.

Entuziasmul din jurul acestor medicamente „GLP-1” a fost greu de ignorat. Tratamentele au ținut prima pagină a publicațiilor, iar studiile clinice sugerează că îi pot ajuta pe participanți să piardă, în medie, între 15% și 20% din greutatea corporală.

Studiile sugerează, de asemenea, că aceste medicamente ar putea fi utile în afecțiuni care variază de la probleme cardiovasculare și dependențe până la boala ficatului gras. În unele situații, specialiștii afirmă că beneficiile ar putea să nu fie legate în totalitate de pierderea în greutate.

Dar nu toată lumea beneficiază de aceste efecte. Între 9% și o treime dintre participanții la studiile clinice pierd mai puțin de 5% din greutatea corporală, procentul variind în funcție de medicament și de doza utilizată.

Cercetătorii încearcă acum să afle de ce se întâmplă acest lucru. Răspunsul ar putea ajuta medicii să adapteze mai bine utilizarea medicamentelor la fiecare pacient, să maximizeze raportul cost-eficiență și să reducă efectele adverse.

Pentru Mercedes, faptul că tratamentele nu au dat rezultate a avut un impact profund.

„Pe lângă faptul că nu funcționează și că sunt atât de scumpe, să spun că este greu pentru stima de sine ar fi o subestimare uriașă”, spune Mercedes, care locuiește în Canada. „A fost o adevărată luptă, cu rușine, regrete, facturi mari și dezamăgirea că propriul meu corp nu funcționează așa cum ar trebui.”

Profesorul Alexander Miras, expert în obezitate la Ulster University, spune că lipsa eficienței medicamentelor nu poate fi pusă pe seama pacienților.

„Dacă medicamentul nu reduce senzația de foame și cantitatea de alimente consumată de o persoană, pur și simplu nu va funcționa”, explică el.

Mercedes spune că a făcut eforturi serioase pentru a respecta schimbările de stil de viață în paralel cu tratamentele. În cazul ei însă, injecțiile nu au reușit să reducă gândurile constante și intruzive despre mâncare.

„Pur și simplu mi-am spus: «Nu, trebuie să ajung undeva... O să mor din cauza obezității»”, povestește ea. „Am fost foarte strictă cu mine timp de o lună, dar poftele, pe care nu le pot descrie decât ca fiind asemănătoare sevrajului de heroină... sunt pur și simplu copleșitoare. Iar gândurile despre mâncare nu s-au oprit niciodată.”

Efortul extrem a dat rezultate, într-o anumită măsură.

„Pot spune sincer că am slăbit 20 de livre [aproximativ 9 kilograme] în acea lună, dar nu datorită medicamentului”, spune ea.

Mercedes este departe de a fi singura în această situație. The Guardian a discutat cu zeci de persoane în cazul cărora medicamentele GLP-1 au avut efecte reduse.

Yury K, în vârstă de 57 de ani și tot din Canada, spune că a încercat mai multe programe de slăbit înainte de a începe tratamentul cu Wegovy pentru obezitate. Face mișcare aproximativ cinci zile pe săptămână, în principal antrenamente cu kettlebell, și spune că nu consumă junk food sau fast-food.

Deși Yury a observat unele îmbunătățiri ale glicemiei și colesterolului în timpul tratamentului, precum și o reducere a gândurilor despre mâncare și a apetitului, greutatea sa aproape că nu s-a modificat.

„Am început Wegovy la aproximativ 242 de livre [circa 110 kilograme] și, după șase luni, aveam tot aproximativ 242 de livre. Greutatea mea poate fluctua puțin din cauza apei, dar, în esență, nu a existat nicio pierdere semnificativă în greutate”, spune el.

De asemenea, s-a confruntat cu efecte adverse neplăcute, printre care constipație și sensibilitate crescută a pielii.

„Se vorbește atât de mult despre medicamentele GLP-1 ca și cum ar funcționa pentru toată lumea, dar aceasta nu a fost experiența mea. Când depui efort în ceea ce privește dieta și exercițiile fizice, iei medicamentul exact așa cum ți-a fost prescris și totuși vezi foarte puține beneficii, este greu să nu fii dezamăgit”, spune el.

Lucille*, în vârstă de 53 de ani și stabilită în Luxemburg, a declarat pentru The Guardian că utilizează medicamente GLP-1 de patru ani. Inițial, tratamentul urmărea să o ajute în cazul rezistenței la insulină. A început cu o injecție zilnică de Saxenda, un medicament GLP-1, înainte de a trece la Ozempic.

Cu toate acestea, deși medicamentele au fost eficiente la început, Lucille spune că acum nu o mai ajută să slăbească, chiar și după ce a trecut la Mounjaro și a ajuns la doza maximă.

„Este ca și cum nimic nu ar mai avea vreun efect”, spune ea. „Doza de 5 mg de Mounjaro este revoltător de scumpă și, până acum, niciunul dintre aceste medicamente nu a fost acoperit de asigurarea mea de sănătate”, adaugă Lucille.

În prezent, motivele pentru care răspunsul la aceste tratamente diferă atât de mult de la o persoană la alta rămân neclare.

„Răspunsul scurt la întrebarea de ce unele persoane nu răspund la tratament este că, de fapt, nu știm”, spune Miras.

El afirmă că cercetările au sugerat că factori precum motivația, inteligența, nivelul de educație și situația socioeconomică nu pot prezice modul în care pacienții vor răspunde la medicamentele GLP-1.

Alte caracteristici ar putea însă avea un rol.

„Știm, de exemplu, că vârsta contează – persoanele mai în vârstă pierd mai puțin în greutate. Sexul contează – bărbații slăbesc mai puțin decât femeile”, spune Miras. „Iar persoanele cu diabet de tip 2 pierd mai puțin în greutate comparativ cu cele care nu au diabet.”

Studiile au sugerat, de asemenea, că originea genetică ar putea influența răspunsul la tratament, medicamentele fiind cel mai eficiente în cazul persoanelor cu ascendență europeană și cel mai puțin eficiente în cazul persoanelor afro-americane.