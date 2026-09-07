Un proiect de lege susținut de politicianul ucrainean Yaroslav Zhelezniak susține că introducerea industriei de divertisment pentru adulți din țară în economia legală ar putea genera venituri fiscale de până la 25 de milioane de dolari.

Zhelezniak, care conduce Comisia pentru finanțe a Parlamentului ucrainean, estimează că acești bani ar putea fi suficienți pentru finanțarea a până la 30.000 de drone destinate efortului de război.

În prezent, producerea, deținerea sau distribuirea materialelor pornografice este ilegală în Ucraina și poate fi pedepsită cu până la șapte ani de închisoare.

Cu toate acestea, industria conținutului pentru adulți a continuat să se extindă, funcționând inclusiv cu ajutorul unor polițiști corupți.

De ce se tem analiștii militari care colaborează cu NATO de un război lung între Europa și Rusia

Planificatorii din domeniul apărării care colaborează cu NATO se tem că, în cazul izbucnirii unui război cu Rusia, Europa nu ar putea face față în prezent unui război de uzură prelungit.

Acest lucru se datorează, în principal, lipsei de pregătire a populației pentru un eventual conflict, s-a afirmat săptămâna aceasta în cadrul unei conferințe privind viitorul coordonării militare europene, relatează News.ro.

Pesimismul reflectă îngrijorarea că Rusia ar putea câştiga un aşa-numit război hibrid cu Europa, slăbind opţiunile de care dispun planificatorii militari ai NATO în cazul unui conflict militar, potrivit The Guardian, citat de News.ro.

Creşterea sprijinului acordat forţelor populiste din principalele state militare ale Europei pune, de asemenea, în pericol propunerile privind formarea unui grup de cinci ţări europene, printre care şi Regatul Unit, care să preia un nou rol de coordonare, în contextul în care SUA se pregătesc să-şi reducă angajamentele faţă de apărarea convenţională a Europei.