Nicușor Dan, la baza militară finlandeză Lapland Air Wing. ”Avem multe de învățat unii de la ceilalți”

”Vizita la Lapland Air Wing, în marja Summitului European dedicat Regiunii Arctice, mi-a oferit ocazia să văd ce înseamnă apărarea flancului nordic al NATO.

Apreciez primirea generoasă și profesionalismul Forțelor Aeriene finlandeze.

Rovaniemi și bazele aeriene ale României se află la extremitățile opuse ale aceluiași flanc, dar parcursurile noastre converg”, se arată într-o postare pe rețeaua X a președintelui Nicușor Dan.

”România își dorește să aprofundeze această cooperare”

”Această bază va fi prima din Finlanda care va introduce aeronavele F-35 în serviciu. România urmează aceeași direcție, prin tranziția, în anii următori, de la F-16 la F-35.

Avem multe de învățat unii de la ceilalți, de la pregătirea piloților și infrastructura bazelor aeriene, până la mentenanță și producția industrială.

România își dorește să aprofundeze această cooperare. Puterea aeriană este una dintre cele mai clare expresii ale solidarității europene și aliate, din Arctica până la Marea Neagră”, se mai afirmă în postare.