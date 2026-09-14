În ciuda îngrijorărilor legate de aceste substanțe, care au fost asociate cu apariția cancerului, o analiză a celor mai mari zece companii producătoare arată că majoritatea intenționează să își majoreze producția.

Multe dintre companii își justifică investițiile prin „revoluția AI”, deoarece PFAS joacă un rol important în producția semiconductorilor și în sistemele de răcire de nouă generație utilizate în centrele de date.

Criticii avertizează însă că aceste substanțe, care practic nu se degradează în natură, reprezintă o amenințare pe termen lung pentru sănătatea oamenilor și a planetei. Ei susțin că majorarea producției riscă să submineze tentativele aflate încă la început de a restricționa PFAS în Europa, Marea Britanie și în anumite regiuni ale Statelor Unite.

„Planurile de extindere ale acestor companii arată că, dacă guvernele și autoritățile de reglementare nu vor insista asupra unei eliminări rapide, ne vom confrunta cu un nou val uriaș de substanțe chimice eterne”, a declarat Anne-Sofie Bäckar, directoarea executivă a ChemSec, organizația suedeză pentru monitorizarea substanțelor chimice care a realizat cercetarea.

Analiza ChemSec a constatat că aproape toate cele mai mari zece companii producătoare de PFAS intenționează să își majoreze producția în fabrici din Europa, Asia și America de Nord.

Expansiunea tehnologiilor AI este unul dintre principalii factori care stimulează cererea, PFAS fiind utilizate pentru sisteme de răcire prezentate drept „ecologice” în centrele de date, precum și în diferite etape ale procesului de fabricare a semiconductorilor.

Compania Daikin, cu sediul în Japonia, a anunțat că lansează un „hub pentru centre de date” pentru a răspunde cererii și a promis că își va „menține și extinde poziția de lider în industrie prin creșterea vânzărilor produselor existente pe bază de fluor și introducerea unor produse noi”.

Multinaționala franceză Arkema își extinde, la rândul său, oferta de agenți frigorifici printr-o nouă unitate de producție în Kentucky, în valoare de 60 de milioane de dolari.

Compania afirmă că investiția „ne va permite să ținem pasul cu extinderea rapidă a necesarului de răcire al centrelor de date”.

Producătorul american de PFAS Chemours își extinde, de asemenea, capacitatea pentru a satisface cererea venită din partea „centrelor de date avansate și a hardware-ului AI”.

Compania susține că „soluțiile sale inovatoare de răcire cu lichid” reduc consumul de energie și apă al centrelor de date, precum și spațiul necesar, costurile de întreținere și investițiile.

Criticii susțin însă că Chemours – companie obligată recent să plătească 450 de milioane de dolari pentru soluționarea unui proces privind deversările de PFAS – minimalizează toxicitatea acestor substanțe și impactul lor asupra climei.

Printre celelalte companii care își majorează producția se numără multinaționala japoneză AGC, conglomeratul chinez Dongyue, gigantul chimic indian Gujarat Fluorochemicals, producătorul rus de PFAS HaloPolymer, compania mexicană Orbia Fluor & Energy Materials, producătorul american de gaze fluorurate Solstice și multinaționala belgiană Syensqo.

Producătorii indică și utilizarea PFAS în straturile de acoperire și lianții pentru bateriile litiu-ion, folosite în mașini electrice, laptopuri și telefoane, drept un alt domeniu cu potențial important de creștere.

Directorul executiv al Gujarat Fluorochemicals, Bir Kapoor, a identificat recent bateriile drept unul dintre mai multe „sectoare emergente”, alături de centrele de date, semiconductori și hidrogenul verde.

„Există acolo o oportunitate extraordinară de creștere”, a declarat acesta.