Un cuplu economisește mii de dolari pe lună călătorind prin lume cu fiica lor. „A fost cea mai bună decizie”

Un cuplu din Marea Britanie a decis să-și schimbe complet stilul de viață, pornind într-un tur mondial de un an alături de fiica lor de șase ani. Surprinzător, spun ei, această aventură este mai puțin costisitoare decât dacă ar fi rămas acasă.

O astfel de alegere dă un nou sens expresiei „călătorie cu buget redus”, scrie New York Post.

Costurile tot mai mari ale traiului în Marea Britanie îi determină pe unii să plece în străinătate pentru a economisi bani. Lewis și Hayley Trow sunt un exemplu concret – cei doi susțin că turul lor global în familie este mai accesibil financiar decât viața obișnuită de acasă.

„Ne-am stabilit un buget de călătorie mai mic decât cheltuielile lunare din Marea Britanie, alegând un stil de călătorie de nivel mediu – ceea ce poate părea absurd, dar reflectă perfect cât de ridicate au devenit costurile de trai acasă”, a explicat Hayley Trow pentru Jam Press.

Hayley (37 de ani) și Lewis (45 de ani) și-au propus un buget lunar cuprins între 2.530 și 3.795 de dolari, suficient pentru a-și îndeplini visul de a călători în destinații precum Bali, Milano sau Disneyland Paris.

Viața din Bali, mai ieftină decât rutina de acasă

În timpul planificării „anului sabatic”, început în luna iulie, cei doi au realizat că noul lor buget este cu mult sub sumele cheltuite acasă, unde ajungeau la 5.422 – 6.778 de dolari pe lună. Aproximativ jumătate din acești bani erau direcționați către chirie și cheltuieli de trai în orașul lor natal, Cheshire.

„A fost un adevărat semnal de alarmă privind cât de mult cheltuiam”, a povestit Hayley, aflată acum în Bali, alături de soțul său și fiica lor. „Facturile lunare ajungeau la 300 de lire (406 dolari), cumpărăturile săptămânale ne costau 200 de lire (271 dolari), iar o simplă ieșire cu familia presupunea încă 100 de lire (135 dolari).”

„Acum, în schimb, locuim într-un apartament cu piscină în Bali, cu toate utilitățile incluse, pentru doar 500 de lire (aproximativ 675 de dolari) pe lună”, a spus Hayley, entuziasmată.

Inițial, decizia nu a fost luată din rațiuni financiare. Ideea a apărut în urma unei vacanțe în Australia, în 2022, care le-a trezit dorința de aventură. Simțeau că au nevoie de o pauză și voiau ca fiica lor, Nyla, să vadă lumea.

„Timp de ani de zile, am muncit pentru a urca în ierarhia profesională, ocupând funcții de conducere, participând la nenumărate ședințe și întâlniri – dar am ajuns să trăim doar pentru cele două vacanțe pe an”, a mărturisit Hayley, care lucra în domeniul recrutării IT. „Ne doream mai mult timp împreună, mai multă aventură și mai multă libertate pentru fiica noastră.”

„Așa că am schimbat sălile de ședință cu plajele din Bali – și a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată”, a adăugat ea.

Desigur, începutul nu a fost lipsit de provocări. Hayley și Lewis au avut de înfruntat inițial reacțiile sceptice ale familiei, dar și-au urmat visul – iar acum nu regretă nicio clipă.

„Când ai urmat regulile societății toată viața, cei din jur se întreabă de ce ai renunța la un loc de muncă bine plătit și la un trai confortabil”, a declarat Hayley, recunoscând că decizia de a schimba complet stilul de viață a fost „descurajantă” chiar și pentru ei, la început.

Hayley și Lewis, care lucrau amândoi în domeniul recrutării, au petrecut șapte luni planificând anul sabatic. Pentru a face acest lucru posibil, și-au luat un concediu de un an de la locul de muncă, au renunțat la locuința proprie și s-au mutat pentru șase luni în casa părinților lui Lewis, cu scopul de a economisi cât mai mult.

Au fost nevoiți, de asemenea, să anunțe școala fiicei lor, Nyla, care s-a dovedit a fi „foarte susținătoare”. Între timp, părinții au găsit soluții pentru ca fiica lor să-și continue educația în timpul călătoriilor. Nyla participă la meditații online, urmând curriculumul britanic, iar temporar este înscrisă la o școală multiculturală din Bali.

„Am muncit din greu pentru a ne simplifica complet stilul de viață”, a spus Hayley. „În opinia noastră, a fost un sacrificiu mic pentru șansa de a trăi altfel.”

Odată ce toate pregătirile au fost încheiate, familia a pornit în aventura visată, începând cu o excursie la Disneyland Paris, cadou pentru ziua de naștere a lui Nyla.

Călătoria a continuat cu o lună petrecută în Italia, unde au explorat Lacul Como, Milano, Veneția, Florența, Roma, Napoli și Puglia. Familia își documentează întreaga experiență pe Instagram.

„Am fost impresionați de unele dintre locurile pe care le-am vizitat, iar faptul că le descoperim prin ochii fiicei noastre face totul și mai special”, a povestit Hayley.

După Italia, au zburat în Bali, unde vor rămâne până în noiembrie. De acolo vor începe un tur cu autorulota în Australia, iar începutul noului an îi va găsi în Singapore, apoi în Malaezia, Thailanda, Sri Lanka și Maldive.

Timpul petrecut împreună, cel mai mare câștig

Chiar dacă este dificil să fie departe de casă atât de mult timp, Hayley crede că această alegere a meritat din plin. „Nu vom mai putea recupera niciodată acest timp”, a spus ea.

„Am vrut să ne creăm amintiri acum, nu cândva. Credem că Nyla are enorm de câștigat din această experiență educațională internațională”, a continuat mama.

„La vârsta ei, știm că acest tip de expunere va influența pozitiv viața și dezvoltarea ei ulterioară. Suntem profund recunoscători pentru acest timp petrecut împreună, pentru a ne reconecta și a explora lumea ca familie”, a adăugat Hayley. „Când își va aminti, nu ne va vedea stresați din cauza muncii – ci își va aminti cum alerga după cascade în Bali.”

Hayley le recomandă tuturor părinților care se confruntă cu provocări, fie ele personale sau financiare, să își urmeze visurile.

„Le-aș spune oricărei familii cu aspirații similare să nu mai amâne – călătoriți împreună. Nu așteptați”, a îndemnat ea. „Nu lăsați decizia pe momentul în care obțineți o promovare, treceți printr-o problemă de sănătate sau pierdeți pe cineva drag.”

„Adevărul este că nu există un moment perfect – trebuie doar să fiți complet dedicați acestui vis, ca familie.”

Chiar dacă un an sabatic nu este ușor de pus în practică, există servicii specializate care pot sprijini familiile să-și transforme dorința de a călători în realitate.

