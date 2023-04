Un cuplu economisește peste 3.000 de lire sterline pe lună după ce a transformat o barcă în casa de vis. FOTO

Lucy Gesierich, în vârstă de 22 de ani, și Tim, în vârstă de 25 de ani, s-au cunoscut în 2021 și amândurora le place să călătorească.

La scurt timp după ce s-au cunoscut, cei doi au decis să transforme o barcă în casa la care au visat dintotdeauna pentru a naviga pe mare.

Au investit într-o barcă 35.000 de lire sterline și au învățat cum să navigheze.

Jam Press/@setsailwithus

Înainte de a lua această decizie, cei doi cheltuiau aproape 4.400 de lire sterline pe lună pe chirie și facturi în Berlin, iar acum plătesc 970 de lire sterline lunar. Cea mai bună parte, spun ei, este că pot călători prin lume oricând cu propria casă.

Cuplul navighează în prezent pe Marea Mediterană și a vizitat mai multe orașe din Croația.

Jam Press/@setsailwithus

„Când ne-am cunoscut, am început să petrecem foarte mult timp împreună, deoarece era bine să ai pe cineva care te înțelege și are aceeași dorință de a călători. Ne-am rezervat rapid o vacanță împreună și am petrecut o săptămână în Spania, apoi am călătorit în Thailanda timp de o lună”, a spus Lucy, care este originară din Germania.

Cei doi au fost inspirați să facă acest pas de mai multe persoane de pe rețelele sociale.

Jam Press/@setsailwithus

„Ne-am dat seama că a trăi pe o barcă ar fi o alternativă excelentă la viața într-o dubă. Am vrut amândoi să călătorim în jurul lumii, dar ne doream și o bază. O dubă este mică și destul de scumpă. Achiziționarea unei ambarcațiuni cu vele a fost o idee bună pentru a călători flexibil, ieftin și durabil, având în același timp un loc care se simte ca acasă. Neavând absolut nicio idee ce să căutăm, am decis să ne interesăm și, în cele din urmă, am găsit o barcă online”, a spus Lucy.

Barca a fabricată de Bavaria și este destul de spațioasă: până la 10 persoane pot dormi în ea. Cu un motor de 75 de cai putere, ambarcațiunea are două băi și două dormitoare.

Sursa: Metro Etichete: , , , Dată publicare: 22-04-2023 16:44