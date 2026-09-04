Una dintre victime a fost contactată pe LinkedIn de un fals recrutor și invitată să participe la un proces de recrutare. Candidatul a descărcat un document care părea normal, dar care s-a dovedit a conține un program informatic periculos, potrivit BBC.

În doar câteva ore, hackerii i-au golit conturile de criptomonede, furând economii în valoare de 18.000 de lire sterline, după care au dispărut.

„Este un sentiment îngrozitor să pierzi o sumă atât de mare, ceva ce nu i-aș dori nici celui mai mare dușman al meu”, a declarat victima, care a dorit să rămână anonimă.

Piața muncii, tot mai aglomerată și competitivă

Platformele profesionale de recrutare LinkedIn și Indeed au avertizat în ultimele luni cu privire la creșterea numărului de escrocherii legate de ofertele de muncă.

LinkedIn a publicat date despre ceea ce a numit „decalajul generației Z în fața escrocheriilor”. Potrivit companiei, tinerii profesioniști sunt cei mai expuși tentativelor de fraudă, 32% confruntându-se cu astfel de situații. În același timp, aproape o treime recunosc că ignoră semnalele de alarmă din cauza concurenței ridicate de pe piața muncii.

Contactată de BBC, compania a precizat că, pe o piață a muncii aglomerată și competitivă, „mulți tineri simt că nu își permit să fie sceptici”, deoarece au impresia că oportunitățile sunt foarte puține.

Platforma recomandă utilizatorilor să verifice dacă firma și postul oferit există în realitate și să facă cercetări amănunțite înainte de a începe discuțiile cu un presupus angajator.

Victima care și-a pierdut economiile după atac își depusese demisia și anunțase pe LinkedIn că se află în căutarea unui nou loc de muncă.

Un fals recrutor i-a trimis o posibilă ofertă de angajare și a organizat inclusiv un apel video pentru a discuta despre post. Ulterior, candidatul a fost rugat să efectueze un test tehnic standard, urmând instrucțiunile dintr-un document Google Sheets.

Documentul fusese însă pregătit astfel încât să distribuie software malițios.

După ce a terminat testul, candidatul s-a culcat, iar când s-a trezit a descoperit că portofelele sale online fuseseră golite de economii.

„Mi-am șters complet computerul, mi-am schimbat toate parolele și eram epuizat emoțional și psihic”, a povestit victima.

„Am simțit un amestec de neîncredere și furie – atât față de hackeri, cât și față de mine. Eram și confuz, până când mi-am dat seama cum reușiseră să mă compromită.”

Recrutori falși și aplicații malițioase

Cercetătorul în securitate cibernetică Charlie Kelly, de la Have I Been Squatted, a analizat modul în care s-a desfășurat atacul și a avertizat că noul val de escrocherii asociate recrutării este dificil de identificat.

„Nu a fost vorba despre un e-mail prost scris, cu un atașament suspect. Această persoană a trecut prin ceea ce părea a fi un interviu de angajare real, pe pagini Google autentice, în spatele unei autentificări Google reale, iar software-ul pe care i s-a cerut să îl instaleze era semnat digital, asemenea oricărei aplicații legitime”, a explicat Kelly.

Cazul apare în contextul în care și alți utilizatori au raportat atacuri similare prin intermediul platformei de recrutare Indeed, care a publicat în luna iulie recomandări privind evitarea escrocheriilor.

Infractorii profită de presiunea și entuziasmul asociate interviurilor de angajare pentru a-i convinge pe candidați să descarce aplicații mobile-capcană, precum o falsă aplicație Indeed Interview sau una denumită MyInterview.

Potrivit companiei de securitate cibernetică Malwarebytes, falșii recrutori folosesc mesaje precum „Finalizează interviul instalând aplicația Indeed” sau „Acordul salarial este disponibil după instalarea aplicației”.

Odată descărcate, aplicațiile malițioase le permit hackerilor să acceseze date private, pe care le pot folosi pentru șantaj sau fraude financiare.

„Interviurile desfășurate prin intermediul platformei Indeed au loc în întregime într-un browser și nu necesită niciodată descărcarea unei aplicații speciale”, a avertizat recent compania.

„Orice mesaj prin care unei persoane aflate în căutarea unui loc de muncă i se cere să descarce o aplicație pentru a participa la un interviu nu este legitim.”