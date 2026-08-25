Iar la mai puțin de o lună de la lansare, platforma digitală îşi dovedeşte eficienţa operaţională, peste 100 de solicitări parcurgând etapa de verificare la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări.

De la lansarea platformei WorkinRomania şi până la data de 24 august a.c. au fost iniţiate de către solicitanţi 866 de cereri.

Pentru 103 cereri a fost încărcată documentaţia completă şi au fost finalizate toate verificările din competenţa instituţiei noastre.

Activităţile vor continua la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări în vederea încadrării în termenele legale prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă nr. 32 din 23 aprilie 2026 privind accesul străinilor pe piaţa muncii din România.

Platforma WorkinRomania face parte din procesul de modernizare şi digitalizare a serviciilor publice, prin care Ministerul Afacerilor Interne urmăreşte simplificarea relaţiei dintre administraţie şi mediul de afaceri şi dezvoltarea unor servicii publice mai accesibile, transparente şi eficiente.