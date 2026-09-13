Municipalitatea susține că, din documentele pe care le are, nu reiese că trebuia să ceară un astfel de aviz și anunță că va contesta sancțiunea.

Noile piste pentru biciclete - recent realizate cu fonduri din PNRR - au o lungime de peste 11 kilometri. În anumite zone, traseul îi pune în situații dificile pe bicicliști.

Localnic: ”Aici, la sensul giratoriu, un pic de dificultăți, dar din cauza șoferilor, că nu știi dacă îți dă voie sau nu îți dă voie, trebuie să cobori de pe bicicletă și să aștepți. Deocamdată sunt conforme. Odată ce le-a dat în funcțiune, înseamnă că-s conforme, față cum nu am avut niciodată".

”Reporter: Acest sens giratoriu în care a fost integrată și pista de bicicletă, cum vi se pare?

Localnic: Nu-l fac. Dacă ai observat, am coborât și am traversat pe trecerea de pietoni pe lângă bicicletă, pentru că mi se pare totuși destul de multă bandă roșie și un sens giratoriu destul de mare pentru a-l parcurge cu bicicleta și prea multe străzi. Mi se pare că Poliția Rutieră știe mai bine decât mine. Acuma nu pot să mă pronunț în privința asta. E normal că e nevoie de acel aviz, bineînțeles. Dacă așa zice legea, așa ar fi nevoie".

Localnic: ”Să dai drumul la bicicletă prin sensul giratoriu pe banda aia roșie mi se pare puțin riscant. Până la urmă, cei de la Rutieră hotărăsc dacă e siguranță, că nu-i siguranță. Ei se pricep. Eu, ca funcționar la primărie, n-am la ce să mă pricep la astea. Eventual proiectantul ar fi zis, dar îți trebuie aviz, degeaba”.

Pe traseu apar și obstacole.

"Încă nu sunt fluente și, plus, că unele nu sunt poziționate foarte bine, pentru că mai au câte un stâlp sau un coș de gunoi. Nu mi se pare în regulă, adică trebuie să respecte toată legislația în vigoare. Fiind primărie, trebuie să dea un exemplu cetățenilor".

Poliția Rutieră acuză că lucrările au fost făcute fără avizul necesar și a amendat primaria cu 4.500 de lei.

Poliția a amendat primăria pentru că nu avea aviz, municipalitatea spune că nu avea nevoie de el

Comisar-șef Grigore Tomoioagă, Serviciul Rutier Maramureș: ”Serviciul Rutier Maramureș a aplicat o sancțiune contravențională instituției responsabile pentru amenajarea noilor piste pentru biciclete fără avizul Poliției Rutiere. În ceea ce privește aceste aspecte, instituția responsabilă a depus documentația spre avizare în data de 8 septembrie 2026. Aceasta va fi analizată de către specialiști din cadrul Serviciului Rutier și, în funcție de concluzii, vor fi dispuse măsurile în consecință".

Ionuț Pârvu, viceprimar Baia Mare: ”Din documentele care le am eu, respectiv certificatul de urbanism sau avizul comisiei de sistematizare a circulației, nu se solicită un aviz al Serviciului Rutier".

Bogdan Bolchiș, instructor auto conducere defensivă: ”Legislația rutieră nu prevede în mod expres unde trebuie sau nu trebuie amplasate pistele pentru biciclete, însă amenajarea acestora trebuie să respecte documentația tehnică și standardele legale în vigoare, inclusiv obținerea avizului Poliției Rutiere. Poliția Rutieră este autoritatea competentă să analizeze și să avizeze modul de organizare și semnalizare a circulației în astfel de situații".

"Reporter: Crezi că, dacă ar trebui să treacă o ambulanță, cum ar trece?

Localnic: Da, la asta nu m-am gândit, să fiu sincer, dar prin zona asta nu prea ar avea cum, că sunt stâlpii ăia. Nu prea văd cum. E nevoie și de pistele de bicicliști, dar oarecum ar trebui gândite puțin diferit, în cazul de față cel puțin zona asta de aici. Și sunt multe zone în oraș în care merg pe trotuar și e foarte greu să umbli și cu trotineta sau bicicleta pe trotuar, pentru că, na...".

Deocamdată, pistele rămân deschise circulației.