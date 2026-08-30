Polițiștii amintesc că circulația a două persoane pe aceeași trotinetă este interzisă, dar și că tinerii sub 16 ani sunt obligați prin lege să poarte căști de protecție atunci când circulă cu trotineta, potrivit News.ro.

Evenimentul rutier a avut loc duminică, în jurul orei 17.00, pe strada Victoriei din municipiul Baia Mare.

„Din verificările efectuate a reieșit că un tânăr de 16 ani, care se deplasa cu o trotinetă electrică împreună cu o tânără de 15 ani, la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra ghidonului, căzând pe partea carosabilă. Ambii tineri au suferit leziuni corporale. Aceștia au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, informează oficialii Poliției Maramureș.

Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest pe tânărul care conducea trotineta, rezultatul fiind negativ.

În urma accidentului, polițiștii au deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Poliția amintește că, potrivit legislației în vigoare, transportul pasagerilor pe trotinete electrice este interzis, iar casca de protecție este obligatorie în cazul tinerilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.