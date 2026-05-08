Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 1 transmis AGERPRES, Consiliul local, reunit vineri, a aprobat un parteneriat cu Administraţia Străzilor Bucureşti, instituţie în subordinea municipalităţii, pentru finanţarea viitoarelor piste de biciclete pe Calea Griviţei şi Bulevardul Ion Mihalache.

Proiectul Primăriei Capitalei vizează transformarea Bulevardului Ion Mihalache şi a Căii Griviţei în artere de circulaţie cu infrastructură modernă, piste de biciclete integrate, trotuare mai sigure pentru pietoni şi mai mult spaţiu verde.

Primăria Capitalei a început lucrările de modernizare a liniilor de tramvai. Pentru Bulevardul Ion Mihalache, pe o lungime de 3,5 kilometri, Primăria Capitalei lucrează la documentaţia DALI (documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii) şi are aproape toate avizele necesare pentru avansarea proiectului. Pentru Calea Griviţei, pe o lungime de 3,9 kilometri, documentaţia este tot în etapa DALI.

În prezent, municipalitatea a început intervenţiile pentru modernizarea liniilor de tramvai de pe Bulevardul Ion Mihalache, prin scoaterea vechii căi de rulare.

Piste de biciclete se vor realiza pe Calea Griviţei pe tronsonul cuprins între Strada Buzeşti şi Bulevardul Ion Mihalache, precum şi pe Bulevardul Ion Mihalache, tronsonul dintre Calea Griviţei şi Piaţa Victoriei.

În urma votului de vineri din Consiliul Local Sector 1, investiţia este pregătită pentru finanţare europeană prin Programul Regional Bucureşti-Ilfov 2021-2027, Prioritatea 4, dedicată mobilităţii urbane sustenabile.