Pista de biciclete este una dintre investițiile recent realizate în Baia Mare, cu fonduri obținute prin PNRR.

Traseul are o lungime de 11,6 kilometri și – spun autoritățile – a fost amenajat la standarde europene, totul pentru a veni în sprijinul bicicliștilor.

Deși pe pistele noi se circula, ieri polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au anunțat că au amendat primăria cu 4.500 de lei, la sfârșitul lunii august.

Cei de la Rutieră susțin că pistele au fost date în folosință fără aviz. Asta înseamnă că înainte de recepție, proiectul trebuia atent verificat pentru a vedea dacă pistele au dimensiunile potrivite, dacă au toate indicatoarele necesare și dacă sunt bine amplasate.

Reprezentanții Primăriei Baia Mare spun că ei au înaintat toate documentele necesare și că vor contesta amenda.