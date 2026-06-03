Ghid pentru mersul pe bicicletă în siguranță. Tot ce trebuie să știi înainte să pleci la plimbare prin oraș

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biciclete pista pentru biciclisti
Shutterstock

Mersul pe bicicletă în oraș este o modalitate excelentă de a explora și de a te deplasa. 

autor
Anca Lupescu

Când traficul este aglomerat și transportul public de suprafață nu funcționează grozav, bicicleta este, probabil, cea mai bună metodă de transport în oraș.

Ce este ciclismul urban

Ciclismul urban înseamnă mersul cu bicicleta în oraș. Te deplasezi rapid evitând mașini, pietoni și orice alt obstacol. Este una dintre cele mai eficiente modalități de transport, dar și una cu un nivel de risc în multe orașe.

În București, traficul este intens și imprevizibil în multe zone. Infrastructura pentru biciclete este precară, cu piste puține și adesea neconectate între ele. În anumite situații, respectarea regulilor de prioritate nu este constantă în trafic, ceea ce înseamnă că ar trebui să ai un nivel de atenție crescut, dacă mergi cu bicicleta printre mașini și pietoni.

Deși există zone sigure pentru deplasarea cu bicicleta, ele nu există peste tot prin oraș. Tocmai din acest motiv, mersul cu bicicleta în București și în alte orașe, înseamnă că ar trebui să te adaptezi la condiții de trafic aglomerat, comportamente imprevizibile și infrastructură incompletă.

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Echipament necesar pentru mersul pe bicicletă în oraș

Există multe motive bune pentru a merge cu bicicleta la serviciu sau pentru a te deplasa cu bicicleta prin oraș, ca mijloc de transport alternativ.

Esențialele: Bicicletă și cască

Obiecte esențiale pentru deplasare

• Apă (în bidon sau rucsac de hidratare)

• Protecție pentru ochi (ochelari de soare sau lentile transparente)

• Hartă a orașului

• Card cu informații medicale / contact de urgență

• Trusă de prim ajutor

• Lanț antifurt

Elemente de bază pentru reparații

• Cameră de rezervă sau camere (și/sau kit de petice)

• Pompă

• Demonteuri pentru anvelope

• Multitool pentru bicicletă

Îmbrăcăminte 

• Echipament de ploaie

• Jachetă ușoară antivânt (pliabilă)

• Strat de izolație

• Benzi pentru strângerea pantalonilor

• Huse pentru încălțăminte sau vârfuri de pantofi

• Vestă reflectorizantă

Alte accesorii 

• Pantaloni scurți sau colanți căptușiți

• Tricou sau bluză tehnică (care elimină transpirația)

• Mănuși

• Încălțăminte specifică pentru ciclism

• Șosete pentru ciclism

• Buff/bandană/cagulă subțire

• Prosop mic cu uscare rapidă (pentru igienizare rapidă)

• Șervețele umede

• Lubrifiant pentru lanț

• Bucăți de bandă adezivă (pentru reparații

Reguli de siguranță pentru mersul cu bicicleta în oraș

Fie că ești un biciclist experimentat sau abia începi să te deplasezi pe două roți, circulația prin oraș necesită atenție și pregătire. Iată câteva recomandări utile pentru a pedala în siguranță în mediul urban:

Cunoaște regulile de circulație

Înainte de a porni la drum, asigură-te că știi și respecți regulile de circulație. Semafoarele, indicatoarele rutiere și regulile de prioritate sunt la fel de importante pentru bicicliști ca pentru orice alt participant la trafic. Ca biciclist, ai aceleași drepturi și responsabilități ca ceilalți utilizatori ai drumului.

Alege traseul potrivit

Planifică-ți traseul din timp și, pe cât posibil, folosește pistele pentru biciclete și străzile cu trafic redus. Evită zonele foarte aglomerate, mai ales la orele de vârf. Aplicațiile și hărțile dedicate bicicliștilor te pot ajuta să găsești rute mai sigure și mai confortabile.

Fii vizibil

Asigură-te că ești ușor de observat în trafic. Poartă haine în culori deschise sau vii și echipează bicicleta cu lumină albă în față și lumină roșie în spate. În condiții de lumină redusă sau pe vreme ploioasă, elementele reflectorizante pot crește semnificativ vizibilitatea.

Semnalizează intențiile

Folosește semnale clare pentru a le arăta celorlalți participanți la trafic ce intenționezi să faci. Semnalizează schimbarea direcției cu brațul și urmărește, la rândul tău, semnalele celorlalți pentru a anticipa mișcările lor.

Asigură bicicleta împotriva furtului

Atunci când faci o oprire sau ajungi la destinație, fixează bicicleta într-un loc sigur. Folosește un antifurt de calitate și prinde bicicleta de un suport solid. Ideal este ca sistemul de prindere să includă cadrul și una dintre roți.

Fii atent la ce se întâmplă în jurul tău

Păstrează permanent contactul cu mediul înconjurător. Observă ceilalți participanți la trafic, ascultă zgomotele din jur și încearcă să anticipezi mișcările vehiculelor. Evită distragerile, cum ar fi utilizarea telefonului mobil în timpul mersului.

Respectarea acestor reguli simple poate transforma mersul cu bicicleta prin oraș într-o experiență mai sigură și mai plăcută. Cu puțină atenție și pregătire, deplasările urbane pe bicicletă pot deveni o alternativă eficientă și confortabilă la alte mijloace de transport.

Sfaturi utile pentru începători

Caută piste pentru biciclete: studiile arată că siguranța este principalul motiv pentru care multe persoane care și-ar dori să meargă cu bicicleta aleg să nu o facă.

Totodată, cel mai important lucru care le-ar face să se simtă mai în siguranță este existența mai multor piste dedicate.

Din fericire, infrastructura pentru biciclete începe să se dezvolte în tot mai multe orașe din România. Și funcția pentru biciclete din Google Maps s-a îmbunătățit considerabil în ultimii ani.

Mergi pe traseele folosite de alți bicicliști: siguranța este mai mare atunci când sunt mai mulți bicicliști pe drum. Dacă observi o stradă pe care circulă frecvent bicicliști, este probabil o alegere bună și pentru tine. Șoferii sunt mai atenți atunci când întâlnesc des bicicliști, iar pe drumurile cunoscute pentru traficul pe două roți tind să conducă mai prudent.

Folosește bunul-simț: evită manevrele riscante printre mașini, nu circula pe contrasens și nu merge cu bicicleta pe trotuare, mai ales în zonele aglomerate cu pietoni.

Poartă întotdeauna cască: în cazul unui accident, casca poate reduce semnificativ riscul unei leziuni grave la cap. Potrivit unor studii, purtarea căștii poate diminua acest risc cu aproape 70%. Deși există persoane care susțin că lipsa căștii ar determina autoritățile să creeze infrastructură mai sigură pentru bicicliști, specialiștii recomandă în mod clar utilizarea căștii de protecție la fiecare deplasare.

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