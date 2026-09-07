"Pentru moment s-a renunţat la iniţiativă. Tot timpul e dificil să iei o decizie când ai de împărţit nişte bani care, dacă ar fi cu 20-30% mai mult, ai avea ce să faci cu ei” a spus șeful statului, potrivit News.ro.
De asemenea, preşedintele României a fost întrebat şi despre măsurile care trebuie luate, în condiţiile în care nivelul de trai şi de învăţământ este ”la pământ” în judeţul Călăraşi, deşi judeţul se află la doar 100 de km de Bucureşti.
"Noi trebuie să stimulăm investiţiile, să fim deschişi faţă de investiţii străine, să avem un mediu economic concurenţial şi aici sunt multe de spus. În ceea ce priveşte educaţia, cum am spus la început, în linii mari, problema cea mai mare este adaptarea finanţării pentru sistemul de educaţie", a răspuns Nicuşor Dan.