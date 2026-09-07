Nicușor Dan, după ce a vizitat școala din comuna Curcani: ”Politica este o artă a compromisului care nu compromite”

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Șeful statului a declarat că educaţia din România, de ani de zile, nu a avut finanţarea corespunzătoare şi că greșeala ”pe care o facem de ani de zile este că nu valorizăm cunoașterea”.

”O greşeală pe care o facem de ani de zile este că nu valorizăm cunoaşterea. Suntem o societate care neglijează asta şi suferim toţi, pentru că există o corelaţie între prosperitate şi creştere. Şi oricâte discursuri am face, realitatea este că educaţia din România, de ani de zile nu a avut finanţarea corespunzătoare. Şi asta a avut un efect în sistemul nostru de educaţie”, a spus președintele.

”Trebuie să spunem la fel de direct care este atitudinea părinţilor faţă de şcoală. Nu există, tocmai din faptul că societatea noastră nu valorizează profesorul, aşa cum ar trebui, de multe ori, părintele are ideea că ştie mai bine cum să facă educaţie cu copilul lui, cum e mai bine să înveţe profesorul pe elev, de ce e bine să stea cinci ore cu ochii în telefon şi toate lucrurile astea. Şi bineînţeles că trebuie să avem, fără patimă, discuţii în societate pe subiectele astea şi vorbind de partea financiară care este esenţială, să ajungem să corectăm, să îmbunătăţim şi din perspectivă financiară statutul cadrului didactic”, a mai spus Nicuşor Dan.

”Eu vreau să mulţumesc cadrelor didactice, cei care fac educaţie adevărată pentru copiii noştri şi pentru foarte mulţi. O dată pe an, la începutul şcolii, putem, noi toţi, ca societate, să spunem răspicat lucrul ăsta, mulţumim cadrelor didactice, să-i încurajăm pe părinţi să aibă deschidere pentru ce le spun cadrele didactice şi să-i încurajăm pe elevi să valorizeze şcoala, să înţeleagă că pentru a avea succes în viaţa lor personală, tot timpul de acum încolo e important ce învaţă, când sunt la şcoală şi că ce ne face pe noi oameni şi ne diferenţează de natură şi ce se întâmplă în jur este bucuria cunoaşterii, care este esenţială pentru personalitatea umană”, a mai spus el.