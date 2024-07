Peste 150 de elevi din mai multe județe transformă roboți în mașini de curse, la un concurs organizat la Bistrița

Un concurs în care elevii transformă roboți în mașini de curse are loc în aceste zile, la Bistrița. Peste 150 de elevi din mai multe județe își demonstrează talentul la evenimentul dedicat pasionaților de tehnologie.

Chiar dacă este vacanță, tinerii pasionați de tehnologie s-au pus la treabă și au creat roboți performanți, care seamănă cu mașinile de curse sau cu cele de off- road, doar că... în miniatură.

Concurent: „Robotul trebuie să îndeplinească anumite taskuri. El trebuie să ia anumite obiecte hexagonale cu acestă gheară, după aceea trebuie pus pe o tablă la unghiul de 60 de grade și facem asta cu ajutorul acestui pivot”

Concurenți: „Avem un robot cu patru roți, fiecare roată are un motor independent. Are un cauciuc dur pe pentru mai multă tracțiune și mai de off road pentru a fi mai ușor să pornim peste orice obstacol.”

Concurent: „Acum bateria este încărcată deci a mers foarte bine, pentru componentele pe care le am avut performanța e foarte bună, 5,6 secunde este foarte bine.”

Reporter: Cât v-a luat să îl faceți?

Concurent: „8 ore.”

Cei care nu au fost alături de concurenti la Sala Polivalentă, au putut urmări competiția on-line. O echipă a transmis live evenimentul.

Evenimentul Bolts & Speed a ajuns la a treia a ediție și este organizat de două licee din Bistrița.

Emilia Cupșa, organizator: „Această temă pe care noi o facem în fiecare an ne aduce cunoștințe de robotică , noi le vom remodela în mașini de curse pur și sumplu pentru distracția noastră și pentru a învăța unii de la alții.”



Duminică are loc ultima etapă a concursului, iar cele mai bune creații vor fi premiate.

Dată publicare: 07-07-2024 09:03