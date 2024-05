După ce criterii își aleg tinerii din Generația Z joburile. Care sunt cele mai dorite profesii

Obișnuiți să petreacă mult timp în mediul online, unde sunt prezentate exagerat modele de succes, tinerii de până în 28 de ani își doresc să obțină rapid faimă și bani. Totuși, cei care lucrează în domeniu, le atrag atenția că în spatele succesului sunt ore întregi de muncă, iar veniturile nu sunt mereu atât de generoase precum par.

A fi influencer pare fi noul ideal pentru majoritatea tinerilor din ziua de azi. Aparent această poziție asigură vizibilitate în mediul online, bani și călătorii în jurul lumii. În realitate, lucrurile stau diferit. Delia Degan a devenit creatoare de conținut în urmă cu trei ani și se adresează celor din generațiile Alpha și Z.

Delia Degan, influencer: „Sunt foarte puțini creatori de conținut care arată partea din spate. Cât îți ia să faci un videoclip, cât îți bați capul. Prima mea promovare plătită a fost după 1 an și jumătate după ce am început să postez, ca să înțelegi, a fost un video postat pe TikTok pe care am primit 50 de lei. Recomand tinerilor care ar vrea să se apuce de social media, să aibă un plan B și să nu renunțe la școală pentru așa ceva, să urmeze o facultate pentru că nu se știe cât o să mai dureze tot valul acesta cu influencerii”.

Tânăr: „Mi-ar plăcea și să fiu influencer, dar ca job part time, să mă relaxez, nu ca job principal”.

O cercetare recentă a arătat că în materie de locuri de muncă, Domeniul IT este cel mai atractiv pentru liceeni, pe locul doi poziția de influencer, apoi slujbe din marketing sau publicitate.

Andrei Tișu - psihoterapeut: „Ei au crescut cu aceste metode, de a fi văzuți, valorificați prin platforme de social media. Prin prezența lor online nu este doar prezența ta la locul de muncă sau prezența ta în oraș cu prietenii, ci și acolo unde ești online ce se întâmplă când intru online pe un cont, cum arăt, cum mă prezint”.

Cele mai recente cercetări arată că tinerii din generația Z au fost crescuți și marcați de tehnologie, se adaptează ușor și își schimbă locul de muncă fără dificultate. Iar cei din generația Alpha, nu pot concepe o lume fără internet. Sunt mai predispuși spre locuri de muncă la distanță sau chiar care să aibă legătură cu mediul online.

Totuși, mediul online este într-o continuă schimbare, iar sociologii atrag atenția că tinerii pot fi păcăliți de iluzia banilor, a faimei și a popularității.

Ioan Hosu, sociolog: „Generațiile de tineri și foarte tineri deprind cu o mai mare ușurință și nu au frica ultilizării acestor dispozitive și cred că aceasta îi predispune către viitoare cariere în aceste domenii. În viitor vor fi și alte profesii pe care nu le vedem, care oferă conectare cu ceilalți, recunoaștere publică și oferă și iluzia câștigului din recunoaștere publică și în zona fac ceea ce îmi place și îmi aduce și bani”.

Spre deosebire de cei care acum au peste 40 de ani, Generațiile Z și Alpha își doresc și un loc de muncă mai flexibil, 30% și-ar dori să lucreze doar 4 zile pe sâptămână, în timp ce aproape jumătate dintre cei intervievați vor un program hibrid.

Sursa: Pro TV
Dată publicare: 17-05-2024 20:17