Ministrul a precizat că România susţine menţinerea celor doi piloni ai Politicii Agricole Comune şi în viitorul buget european pentru perioada 2028-2034: subvenţiile acordate fermierilor şi fondurile pentru dezvoltarea agriculturii.

„Deblocăm finanţarea pentru fermierii români! Lucrăm la două programe de creditare, după modelul celor din 2024, cu o dobândă fixă de 1,90%, iar costurile cu ROBOR şi celelalte comisioane vor fi suportate de Ministerul Agriculturii. Astfel, vrem să le oferim fermierilor acces mai uşor la creditele de care au nevoie pentru a-şi continua activitatea şi pentru a investi în dezvoltarea fermelor”, a afirmat ministrul Agriculturii, într-o postare pe Facebook.

Florin Barbu a prezentat această măsură în cadrul Conferinţei Naţionale „Agri4Future România – Obiectiv 2035”, organizată de Clubul Fermierilor România, ocazie cu care a transmis un mesaj clar sistemului bancar din România, cerând băncilor să fie alături de fermieri şi atunci când le este greu, nu doar când lucrurile merg bine.

De asemenea, ministrul Agriculturii spune că susţine păstrarea celor doi piloni ai Politicii Agricole Comune în următoarea alocare financiară (2028-2034): subvenţiile pentru fermieri şi fondurile destinate dezvoltării, pentru că România are nevoie de ambele forme de sprijin.

„Nu putem condiţiona mâncarea românească de jaloane şi de ţinte, aşa cum nu putem risca să pierdem fonduri europene importante pentru zootehnie şi industria alimentară”, a precizat ministrul.

În 2024, conform schemei de ajutor de stat „Creditul Fermierului”, ajutorul a ajuns la fermierii care şi-au desfăşurat activitatea doar în cadrul agriculturii primare. Sprijinul a fost format din grant şi/sau garanţie, fără a depăşi plafonul maxim de 280.000 de euro/beneficiar pentru toate ajutoarele de stat acordate în temeiul Cadrului temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, notează News.ro.

În cadrul schemei de ajutor de stat „Creditul Fermierului”, instituţiile de credit participante au acordat beneficiarilor credite non-revolving pe o perioadă maximă de 60 de luni, cu o rată a dobânzii egală cu ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 1,95% pe an (marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către instituţia de credit în toate etapele creditării).

Creditele au fost destinate finanţării capitalului de lucru (activităţii curente), inclusiv pentru plata datoriilor restante către furnizori/distribuitori de inputuri.