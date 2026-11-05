"Ştiţi foarte bine că avem un deficit de 6% din PIB. Va fi dificil pentru România să cofinanţeze orice şi oricât. Tocmai de aceea susţinem că această cofinanţare trebuie să fie adaptată capacităţii statelor. Şi concluzia pe care vreau să v-o împărtăşesc e poate un pic incomodă, dar e preferabilă unei minciuni elegante, din punctul meu de vedere, şi anume că o parte din banii pentru agricultură n-o să mai vină automat de la Bruxelles, vor veni şi de aici, de la Bucureşti, din planul nostru naţional", a afirmat Radu Burnete, la Conferinţa Naţională AGRI4FUTURE: România - Obiectiv 2035, organizată de Clubul Fermierilor Români.

El a subliniat că negocierile privind viitorul buget european vor fi dificile, iar România susţine menţinerea unui buget ambiţios.

"Va urma o negociere foarte dificilă în noiembrie şi vreau să fiu deschis cu dumneavoastră şi cu limitele pe care le văd. România susţine bugetul ambiţios propus de Comisia Europeană. Realist este că, probabil, nu vom atinge această ţintă, deşi noi şi prietenii coeziunii vom menţine poziţia asta. Dumneavoastră vedeţi corect că sumele alocate sunt în preţuri curente. Deci, dacă calculez şi inflaţia, am văzut şi în prezentarea dumneavoastră, banii valorează mai puţin decât acum câţiva ani", a explicat consilierul prezidenţial.

Referitor la propunerile de modificare a mecanismului de plafonare şi reducere a plăţilor agricole, Burnete a precizat că acestea nu sunt definitive.

"Aţi văzut acolo propunerea ca reducerea plăţilor să pornească de la 100.000, nu de la 20.000, cum era în planul iniţial, plafonul să urce de la 100.000 la 300.000, dar e adevărat că lucrurile astea nu sunt bătute în cuie", a precizat acesta.

Consilierul prezidenţial a subliniat şi necesitatea implicării fermierilor în elaborarea viitorului plan naţional.

În mesajul transmis participanţilor la conferinţă, preşedintele Nicuşor Dan a subliniat că agricultura reprezintă un sector strategic pentru România şi că securitatea alimentară trebuie să fie o componentă fundamentală a securităţii naţionale.

"Agricultura românească merită respect, predictibilitate şi politici publice care să îi permită să se dezvolte. Agricultura nu este doar un sector economic, ci o infrastructură strategică pentru România. La fel ca energia, transporturile sau apărarea, securitatea alimentară trebuie să fie o componentă fundamentală a securităţii naţionale. Capacitatea României de a-şi produce hrana, de a-şi proteja fermierii şi de a asigura resursele necesare producţiei agricole este esenţială pentru rezilienţa şi independenţa strategică a ţării. Într-o lume marcată de conflicte, instabilitate şi perturbări ale lanţurilor de aprovizionare, nu ne putem permite să tratăm agricultura ca pe un domeniu secundar. Această perspectivă se reflectă şi în negocierile pe care le purtăm pentru viitorul cadru financiar european, care, vă mărturisesc, sunt foarte dificile", se arată în mesajul preşedintelui României, citit de Radu Burnete.

Şeful statului a transmis că va susţine interesele agriculturii româneşti în negocierile europene, inclusiv la Consiliul European de la finalul lunii noiembrie.

"Voi susţine cu fermitate interesele agriculturii româneşti şi voi urmări ca solicitările fermierilor să fie reflectate în poziţiile ţării noastre. La Consiliul European de la finalul lunii noiembrie voi susţine trei principii importante care cred că vă interesează: alocările europene pentru agricultură şi coeziune să nu fie reduse; plafonarea şi degresivitatea plăţilor să rămână la decizia fiecărui stat membru, iar economiile rezultate să fie reinvestite în agricultura naţională şi cofinanţarea naţională să fie suportabilă şi adaptată capacităţii economice a fiecărui stat. Vă rog să aveţi încredere că voi susţine obţinerea celui mai bun rezultat sau compromis pentru ţara noastră. Miza acestor negocieri depăşeşte dimensiunea unui buget european. Este vorba despre viitorul fermelor româneşti, despre competitivitatea lor", a transmis preşedintele Nicuşor Dan.