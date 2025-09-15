(P) Puterea unui consult preventiv: cum și-a păstrat o tânără de 37 de ani șansa de a deveni mamă

Irina, o tânără de 37 de ani, este una dintre sutele de mii de persoane care beneficiază, anual, de un abonament medical.

Iar în cazul ei, așa cum se întâmplă în multe situații în rândul celor care folosesc abonamentul pentru a vedea dacă sunt bine, acest beneficiu s-a dovedit salvator.

Un consult preventiv a ajutat-o să descopere și să trateze din timp o suspiciune de cancer și, cel mai important, să își păstreze dorința de a fi mamă într-o bună zi.

Irina încheiase încă din 2016 un abonament la Regina Maria și îl folosea pentru acces la controale regulate, având certitudinea că orice problemă de sănătate ar apărea, poate fi descoperită și, mai ales, rezolvată la timp. Un astfel de consult preventiv a fost și cel în urma căruia a depistat ceea ce părea inițial a fi un fibrom uterin. Fiind o formațiune de dimensiuni mai mari, vascularizată, a continuat să fie monitorizată atent. Lucrurile au luat o turnură negativă, însă, când un RMN ulterior a adus suspiciunea unui diagnostic mult mai grav.

„Recunosc că îmi era foarte frică. Știu ca era o suspiciune, dar mintea nu o poți opri”, a explicat Irina.

Exista riscul ca formațiunea să fie, de fapt, un sarcom uterin, o formă rară, dar agresivă, de cancer. Medicul ginecolog a îndrumat-o către un chirurg.

Operația robotică care i-a salvat și dorința de a fi mamă

Irina s-a programat în scurt timp la dr. Gabriel Radu, chirurg ginecolog cu experiență în chirurgia robotică, la Spitalul Regina Maria Băneasa, unde, în urma consultului, a primit recomandare de intervenție chirurgicală, chiar dacă, în cazul său, exista doar o suspiciune. Sarcomul uterin este o formă agresiva de cancer, iar cu cât intervenția este făcută mai devreme, cu atât cresc șansele de tratament eficient și de recuperare.

Provocarea a fost reprezentată, însă, de faptul că Irina își dorea să devină mamă în viitor. De aceea, medicul chirurg a adaptat planul terapeutic, astfel încât să facă tot posibilul pentru a-i salva uterul. Soluția a fost operația robotică minim-invazivă, care a permis extragerea formațiunii în siguranță, datorită preciziei milimetrice, controlului excelent și riscului minim de traumă asupra țesuturilor sănătoase.

Prevenția se întâmplă pe abonament

Povestea Irinei s-a încheiat cu bine. Operația a fost un succes, iar rezultatele biopsiei au indicat că formațiunea fusese, din fericire, doar un fibrom. Însă posibilitatea unui diagnostic grav a existat, iar un consult preventiv, realizat pe abonament, a ajutat-o pe Irina să controleze situația și să acționeze din timp.

Abonamentele medicale sunt unul dintre cele mai importante instrumente de susținere a prevenției în România, promovând un comportament proactiv în rândul pacienților. Conform datelor Regina Maria, un abonat merge la medic de 7 ori pe an, de aproape 3 ori mai mult decât o persoană fără abonament.

15-09-2025



