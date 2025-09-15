(P) Puterea unui consult preventiv: cum și-a păstrat o tânără de 37 de ani șansa de a deveni mamă

Sănătos Acasă
15-09-2025 | 18:58
consult preventiv promo

Irina, o tânără de 37 de ani, este una dintre sutele de mii de persoane care beneficiază, anual, de un abonament medical.

autor
Stirileprotv

Iar în cazul ei, așa cum se întâmplă în multe situații în rândul celor care folosesc abonamentul pentru a vedea dacă sunt bine, acest beneficiu s-a dovedit salvator.

 Un consult preventiv a ajutat-o să descopere și să trateze din timp o suspiciune de cancer și, cel mai important, să își păstreze dorința de a fi mamă într-o bună zi.

Irina încheiase încă din 2016 un abonament la Regina Maria și îl folosea pentru acces la controale regulate, având certitudinea că orice problemă de sănătate ar apărea, poate fi descoperită și, mai ales, rezolvată la timp. Un astfel de consult preventiv a fost și cel în urma căruia a depistat ceea ce părea inițial a fi un fibrom uterin. Fiind o formațiune de dimensiuni mai mari, vascularizată, a continuat să fie monitorizată atent. Lucrurile au luat o turnură negativă, însă, când un RMN ulterior a adus suspiciunea unui diagnostic mult mai grav.

„Recunosc că îmi era foarte frică. Știu ca era o suspiciune, dar mintea nu o poți opri”, a explicat Irina.

Citește și
p
(P) Fertilitatea: Ce putem controla, când să cerem ajutor și cum ne poate salva genetica

Exista riscul ca formațiunea să fie, de fapt, un sarcom uterin, o formă rară, dar agresivă, de cancer. Medicul ginecolog a îndrumat-o către un chirurg.

Operația robotică care i-a salvat și dorința de a fi mamă

Irina s-a programat în scurt timp la dr. Gabriel Radu, chirurg ginecolog cu experiență în chirurgia robotică, la Spitalul Regina Maria Băneasa, unde, în urma consultului, a primit recomandare de intervenție chirurgicală, chiar dacă, în cazul său, exista doar o suspiciune. Sarcomul uterin este o formă agresiva de cancer, iar cu cât intervenția este făcută mai devreme, cu atât cresc șansele de tratament eficient și de recuperare.

Provocarea a fost reprezentată, însă, de faptul că Irina își dorea să devină mamă în viitor. De aceea, medicul chirurg a adaptat planul terapeutic, astfel încât să facă tot posibilul pentru a-i salva uterul. Soluția a fost operația robotică minim-invazivă, care a permis extragerea formațiunii în siguranță, datorită preciziei milimetrice, controlului excelent și riscului minim de traumă asupra țesuturilor sănătoase.

Prevenția se întâmplă pe abonament

Povestea Irinei s-a încheiat cu bine. Operația a fost un succes, iar rezultatele biopsiei au indicat că formațiunea fusese, din fericire, doar un fibrom. Însă posibilitatea unui diagnostic grav a existat, iar un consult preventiv, realizat pe abonament, a ajutat-o pe Irina să controleze situația și să acționeze din timp.

Abonamentele medicale sunt unul dintre cele mai importante instrumente de susținere a prevenției în România, promovând un comportament proactiv în rândul pacienților. Conform datelor Regina Maria, un abonat merge la medic de 7 ori pe an, de aproape 3 ori mai mult decât o persoană fără abonament. 

Sursa:

Etichete:

Dată publicare: 15-09-2025 18:58

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

Citește și...
(P) Fertilitatea: Ce putem controla, când să cerem ajutor și cum ne poate salva genetica
Sănătos Acasă
(P) Fertilitatea: Ce putem controla, când să cerem ajutor și cum ne poate salva genetica

Dr.Melihan Bechir, Regina Maria: Infertilitatea nu e un diagnostic, e un drum. Unul care se poate termina cu o minune.

(P) Sănătatea psiho-emoțională prinde din nou voce la UNTOLD. Regina Maria aduce iar Punctul de Prim Ajutor Emoțional
Sănătos Acasă
(P) Sănătatea psiho-emoțională prinde din nou voce la UNTOLD. Regina Maria aduce iar Punctul de Prim Ajutor Emoțional

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, 1 din 6 europeni se confruntă cu o problemă de sănătate psiho-emoțională, iar 1 din 3 nu primește suport adecvat prin acces la servicii de psihoterapie.

(P) De la radiații minime la rezultate rapide. Cum protejăm pacientul azi prin inovații în imagistică?
Sănătos Acasă
(P) De la radiații minime la rezultate rapide. Cum protejăm pacientul azi prin inovații în imagistică?

Dr. Dragoș Cuzino „Medicina imagistică sigură este cea care îmbină știința cu empatia, iar pacientul trebuie să fie mereu în centrul acestui echilibru”

Recomandări
Marius Lazurca a fost rechemat de Nicușor Dan din postul de ambasador în Mexic. Numele său, vehiculat pentru șefia SIE
Stiri Politice
Marius Lazurca a fost rechemat de Nicușor Dan din postul de ambasador în Mexic. Numele său, vehiculat pentru șefia SIE

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, luni, decretul de rechemare a lui Marius-Gabriel Lazurca din calitatea de ambasador al României în Mexic. El fusese vehiculat recent la şefia Serviciului de Informaţii Externe (SIE).

Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat-o
Stiri Politice
Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat-o

A apărut încă un subiect tensionat în coaliția de guvernare. Palatul Victoria anunță că prețul alimentelor de bază nu va mai fi plafonat de la 1 octombrie, așa cum au stabilit deja partidele de la putere.

Mobilizare NATO după ce drone rusești au intrat în România și Polonia. Aliații trimit avioane și o fregată pe flancul estic
Stiri externe
Mobilizare NATO după ce drone rusești au intrat în România și Polonia. Aliații trimit avioane și o fregată pe flancul estic

Misiunea "Noua Santinelă Estică", anunțată de NATO, a început. După incidentele cu dronele rusești din România și Polonia, Alianța a început dislocarea de avioane și nave, de-a lungul flancului estic.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 15 Septembrie 2025

43:16

Alt Text!
La Măruță
15 Septembrie 2025

01:28:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Septembrie 2025

01:45:48

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28