Acreditările de tip „Centru de Excelență” confirmă faptul că un spital respectă aceste standarde la fiecare nivel al îngrijirii, oferind pacienților siguranță și rezultate comparabile la nivel global.

Alături de Dr. Corina Lucaci, Manager Regional departament Calitate în cadrul Spitalului Regina Maria Cluj, discutăm despre ce înseamnă, concret, calitatea medicală certificată internațional și cum se reflectă aceasta în experiența pacientului.

Ce înseamnă un Centru de Excelență?

Pentru început, Andreea Groza a clarificat un aspect esențial: ce presupune, de fapt, această certificare.

„Ne referim la un Centru de Excelență în ortopedie. Aici, ce înseamnă calitate medicală?”, a întrebat ea.

„Sunt organizații internaționale care acordă această certificare. Surgical Review Corporation este una dintre ele. Centrul de Excelență în ortopedie este dovada că sunt îndeplinite standardele internaționale la nivelul întregii unități medicale”, explică Dr. Corina Lucaci.

Aceleași standarde medicale, oriunde în lume

Unul dintre cele mai importante aspecte pentru pacienți este uniformitatea îngrijirii medicale.

„Asta înseamnă că, dacă vin în România sau merg în Franța, la un Centru de Excelență, voi primi aceleași condiții medicale?”, a continuat Andreea Groza.

Răspunsul este clar:

„Da. Sunt aceleași standarde peste tot. Și nu se bazează doar pe ceea ce se întâmplă în blocul operator, ci pe tot traseul pacientului, de când acesta intră în spital.”

Siguranța pacientului, urmărită pas cu pas

Calitatea medicală certificată înseamnă evaluarea întregului parcurs al pacientului.

„Este certificat tot traseul îngrijirii medicale. De la internare – cum identificăm pacientul, cum se desfășoară procedurile până la blocul operator și cum transmitem informațiile între membrii echipei medicale. Aceasta înseamnă siguranța pacientului”, explică Dr. Corina Lucaci.

Cum este evaluată performanța medicală

Un alt element esențial este monitorizarea constantă a rezultatelor clinice.

„Apoi vine evaluarea clinică – ce se întâmplă în blocul operator, operația în sine, ce rate de complicații avem, ce rată de reintervenții sau de infecții intraspitalicești”, spune medicul.

Aceste date nu rămân doar la nivel intern.

„În orice moment al anului, putem să ne comparăm cu alte spitale din lume. Putem compara rata complicațiilor de la noi cu cea din SUA sau rata infecțiilor intraspitalicești cu cea din Marea Britanie.”

Transparența datelor medicale

Andreea Groza a adus în discuție un aspect esențial pentru pacienți: accesul la aceste informații.

„Toate aceste date sunt transparente pentru pacient?”, a întrebat ea.

„Da. Nu doar noi știm că lucrurile sunt făcute bine, ci aceste informații sunt obiective și monitorizate permanent. Sunt transparente, iar pacientul știe că vine într-un spital sigur, pe toate palierele de îngrijire”, subliniază Dr. Corina Lucaci.

Ce înseamnă, în final, calitatea medicală

Dincolo de certificări, calitatea medicală înseamnă un sistem în care fiecare etapă a îngrijirii este standardizată, evaluată și îmbunătățită constant.

Pentru pacient, acest lucru se traduce printr-un element esențial: încrederea că beneficiază de tratament la standarde internaționale, comparabile cu cele mai bune centre medicale din lume.