(P) Intervenție chirurgicală minim invazivă cu succes. Un bebeluș născut fără orificiu anal si-a recapatat copilăria

Sănătos Acasă
07-10-2025 | 11:35
regina maria promo

După o sarcină fără probleme, Raluca se aștepta ca nașterea să aducă un nou capitol fericit din viața ei: cel în care va face cunoștință cu micuțul atât de mult așteptat.

autor
Stirileprotv

Un diagnostic șocant, însă, a marcat începutul unei perioade de luptă, dar și una în care a refuzat să își piardă speranța: la nașterea bebelușului, medicul neonatolog i-a dat Ralucăi un diagnostic care ascundea multe: malformație anorectală rară – imperforație anală.

„În momentul în care mi-au zis că nu are orificiu anal, au început să-mi treacă prin minte tot felul de scenarii, pentru că, în mintea mea, nu știam că există așa ceva, că se poate întâmpla. În acel moment, mă gândeam doar: cum o să trăiască copilul meu dacă nu poate elimina scaunul? Și doamna doctor cu care am născut și-a dat seama prin ce treceam și a început să-mi ofere explicații. Mi-a spus că a palpat zona și că se simte colonul, că este foarte aproape, că sigur va fi nevoie de intervenție, dar că poate fi vorba de o singură operație sau pot fi două”, își amintește Raluca ziua în care Oliver a venit pe lume. Atunci a auzit pentru prima oară termenul de imperforație anală – o malformație congenitală în care orificiul anal lipsește, iar bebelușul nu poate elimina fecalele în mod natural.

regina maria promo

Cum este îngrijit un nou-născut cu imperforație anală

Pentru Raluca și soțul ei, începea o perioadă de provocări. După 24 de ore de la naștere, lui Oliver i s-a montat o colostomă prin intervenție chirurgicală – un orificiu în burtică, prin care să elimine fecalele într-o pungă. Îngrijirea unui bebeluș care are o colostomă este un proces complex, care înseamnă, pe lângă golirea și curățarea pungilor, folosirea unor spray-uri speciale pentru a dezlipi colostoma, dar și pentru a proteja pielea sensibilă. Imperforația anală afectează aproximativ 1 din 5.000 de nou-născuți. Face parte dintr-un spectru mai larg de malformații anorectale și poate varia ca severitate – de la cazuri mai ușoare până la malformații complexe, cu alte afecțiuni asociate.

Citește și
p
(P) Cum își aleg pacienții medicul în 2025? Recenziile de pe site au devenit mai importante decât distanța până la clinică

După o lună de la naștere, a apărut o nouă provocare: Oliver s-a confruntat cu un prolaps, adică o porțiune din intestin care îi ieșea prin colostomă, incizia fiind foarte mare comparativ cu corpul micuț al bebelușului. A fost prima oară când Raluca a luat legătura cu dr. Daniela Dobrițoiu, medic chirurg pediatru în Ponderas Academic Hospital, care a ales să îi ofere lui Oliver o soluție modernă, minim-invazivă.

 

dobritoiu promo

„Doamna doctor mi-a răspuns la orice întrebare, oricând. Și când a făcut prolaps, și când am avut o perioadă când i-a sângerat colostoma, când i s-a iritat pielea, când am început diversificarea. […] Am știut tot timpul ce avem de făcut și asta a ajutat foarte, foarte mult, atât pentru noi să-l îngrijim, cât și psihic, pentru că știam că aveam un sprijin”, explică Raluca, adăugând că îi va fi mereu recunoscătoare doamnei doctor și pentru faptul că mereu i-a încurajat să se poarte cu Oliver la fel ca un copil normal, pentru că așa era.

Operat laparoscopic la doar 7 luni. „Imaginați-vă cum ar fi trebuit să încapă 2-3 mâini de chirurgi într-un pelvis care are 5 cm diametru”

Recomandarea inițială primită de Raluca era să aștepte până la 1 an pentru a-i face lui Oliver intervenția de coborâre a colonului și de deschidere a orificiului anal. Când a aflat că dr. Daniela Dobrițoiu îl poate opera pe Oliver mult mai repede și minim invaziv, a fost nespus de fericită: „Mi-am dorit să se întâmple operațiile astea cât mai repede și mă bucur că am putut să le facem mai rapid, ca el să uite și să nu rămână cu niciun fel de traumă”.

În România, la fel ca în multe țări din Europa, nu există ghiduri clare privind tratamentul malformațiilor anorectale la copii, explică dr. Daniela Dobrițoiu: „Noi ne ghidăm după ce publică alte școli, care au mai multă experiență. Cred, totuși, că nu trebuie așteptat prea mult, pentru că dacă amânăm momentul în care copilul folosește partea inferioară a colonului și viitorul anus, cu atât îi va fi mai greu să se adapteze. Pe Oliver l-am operat îndată ce a avut o greutate care să ne permită accesul, astfel încât să putem lucra în sala de operație în condiții de siguranță și să avem un rezultat bun, dar și ca el să tolereze bine o anestezie generală de lungă durată”.

În februarie 2025, la doar aproape 7 luni, Oliver a trecut prin a doua operație din viața lui, pentru coborârea colonului până la perineu și deschiderea anusului. Operația a durat mai bine de 6 ore și a fost realizată laparoscopic.

„Dacă Oliver nu era operat laparoscopic, ci deschis, ar fi avut, în afară de incizia pe care o are acum la colostomă, și o incizie pe linia mediană, cel mai probabil supraombilicală, până la pubis, adică o incizie destul de mare. Ar fi fost o traumă considerabilă pe peretele abdominal, tăiat și pe mijloc și pe lateral. Laparoscopic, disecția s-a putut face cu o vizibilitate extrem de bună, până jos, în așa fel încât să coborâm colonul exact unde trebuie, lucru care este dificil de făcut prin chirurgie clasică. Imaginați-vă doar că ar fi trebuit să încapă 2-3 mâini de chirurgi într-un pelvis care are 5 cm diametru. În schimb, noi am folosit instrumente de 3 mm, lungi și subțiri, care ne ajută să ajungem exact unde trebuie, cu o vizualizare foarte clară, cu ajutorul camerei telescopului”, ne-a explicat dr. Dobrițoiu, adăugând că astfel de intervenții, la copii atât de mici, nu ar trebui făcute altfel decât laparoscopic.

Oliver a continuat să elimine fecalele prin intermediul colostomei încă o lună și jumătate, timp de care organismul lui avea nevoie să se vindece, dar și să-și recapete forțele, astfel încât să poată fi supus unei noi anestezii totale.

 

regina maria promo

Sănătos acasă: un bebeluș care se bucură de copilărie

Cea de-a treia și ultima intervenție de care a avut nevoie a fost închiderea colostomei și redirecționarea tranzitului intestinal prin noul anus. Intervenția a decurs fără complicații, a durat 2 ore, iar Oliver a fost internat 3 zile.

Astăzi, Oliver este sănătos, râde zgomotos și se bucură de copilărie. Cicatricile aproape că nu se mai văd. O perioadă trebuie să facă și dilatații la nivelul anusului, pentru a repara o stenoză anală pe care a dezvoltat-o între timp. Nu reprezintă, însă, un motiv de îngrijorare. Se întâmplă frecvent în astfel de situații, deoarece mușchii de la nivelul sfincterului anal nu sunt suficient de antrenați și nu se pot relaxa suficient pentru a permite eliminarea materiilor fecale.

Raluca simte că lucrurile au reintrat pe un drum normal. Și ea și tatăl lui Oliver respiră acum ușurați, pentru că știu că băiețelul lor este bine și poate duce o viață normală. „Efectiv, noi nu am fost oameni la prima intervenție. La a doua și la a treia, la fel, am stat cu emoții. La ultimele, ce-i drept, am fost un pic mai liniștiți. Pentru că știam unde suntem, pe mâinile cui suntem, știam foarte bine spitalul, condițiile, și știam că o să fie bine, că orice s-ar fi întâmplat, spitalul avea resursele necesare să remedieze situația.

regina maria promo

Astăzi, cu sprijinul părinților care nu au renunțat la speranță și cu ajutorul unei echipe medicale care a căutat cele mai bune soluții în fața unui caz dificil, Oliver a ajuns sănătos acasă.

Sursa:

Etichete:

Dată publicare: 07-10-2025 11:35

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Meciurile au fost AMÂNATE din cauza ploilor torențiale: ”Vă mulțumim pentru înțelegere”
NEWS ALERT Meciurile au fost AMÂNATE din cauza ploilor torențiale: ”Vă mulțumim pentru înțelegere”

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

Citește și...
(P) Cum își aleg pacienții medicul în 2025? Recenziile de pe site au devenit mai importante decât distanța până la clinică
Sănătos Acasă
(P) Cum își aleg pacienții medicul în 2025? Recenziile de pe site au devenit mai importante decât distanța până la clinică

Într-o lume medicală tot mai digitalizată şi orientată spre pacient, alegerea medicului nu mai ține doar de cât de aproape este clinica sau cât de repede găsești o programare.

(P) Puterea unui consult preventiv: cum și-a păstrat o tânără de 37 de ani șansa de a deveni mamă
Sănătos Acasă
(P) Puterea unui consult preventiv: cum și-a păstrat o tânără de 37 de ani șansa de a deveni mamă

Irina, o tânără de 37 de ani, este una dintre sutele de mii de persoane care beneficiază, anual, de un abonament medical.

(P) Fertilitatea: Ce putem controla, când să cerem ajutor și cum ne poate salva genetica
Sănătos Acasă
(P) Fertilitatea: Ce putem controla, când să cerem ajutor și cum ne poate salva genetica

Dr.Melihan Bechir, Regina Maria: Infertilitatea nu e un diagnostic, e un drum. Unul care se poate termina cu o minune.

Recomandări
LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli închise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate: Călărași, Constanța, Ialomița
Stiri actuale
LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli închise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate: Călărași, Constanța, Ialomița

România se pregătește să facă față unui nou ciclon, care mătură acum Bulgaria și Grecia, și care urmează să ajungă la noi. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a participat la un comitet pentru situații de urgență și a anunțat că ”suntem pregătiți”.  

Surse: CCR va amâna din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea
Stiri actuale
Surse: CCR va amâna din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea

Surse din rândul Curții Constituționale au precizat pentru Știrile Pro TV că judecătorii CCR vor amâna din nou, miercuri, 8 octombrie, pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților.  

Cristian Diaconescu, viitor ambasador în Turcia. Ce funcții vizează Luminiţa Odobescu şi Dacian Cioloş - surse
Stiri Politice
Cristian Diaconescu, viitor ambasador în Turcia. Ce funcții vizează Luminiţa Odobescu şi Dacian Cioloş - surse

Cristian Diaconescu, în prezent consilier prezidenţial la Departamentul Securităţii Naţionale, va fi trimis ambasador în Turcia, susţin surse politice pentru News.ro.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 07 Octombrie 2025

03:13:02

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
06 Octombrie 2025

01:30:16

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28