(P) Fertilitatea: Ce putem controla, când să cerem ajutor și cum ne poate salva genetica

Fertilitatea: Ce putem controla, când să cerem ajutor și cum ne poate salva genetica

Dr.Melihan Bechir, Regina Maria: Infertilitatea nu e un diagnostic, e un drum. Unul care se poate termina cu o minune.

Tot mai multe cupluri se confruntă cu provocări legate de fertilitate, iar întrebarea „Ce pot face concret ca să-mi cresc șansele de a avea un copil?” devine tot mai frecventă. Realitatea este că, între mituri răspândite, factori biologici necontrolabili și progresele medicinei reproductive, există o zonă de incertitudine care poate fi copleșitoare. Tocmai de aceea, rolul medicului specialist în fertilitate este atât tehnic, cât și profund uman. El devine ghidul, consilierul și uneori, sprijinul emoțional pentru cupluri care traversează una dintre cele mai delicate perioade din viața lor.

Deși medicina a avansat enorm în domeniul reproducerii umane asistate, mulți pacienți vin încărcați de rușine, frică și mituri. „Infertilitatea este încă un subiect tabu, foarte mulți oameni cred că este o problemă doar a femeii. În realitate, în aproximativ 40–50% dintre cazuri, există factori masculini implicați. Infertilitatea este o boală și se tratează ca orice altă boală”, explică Dr. Melihan Bechir, Embriolog Senior în cadrul Fertility Institute Regina Maria, cu acreditare ESHRE.

În ultimii ani, un număr tot mai mare de cupluri cere ajutor specializat. Unele vin după luni întregi de încercări eșuate, altele vin abia după o pierdere de sarcină sau o suspiciune că „ceva nu e în regulă”. Medicul le încurajează să nu amâne consultul, pentru că timpul e un factor esențial în această ecuație.

Ce ține de noi – și ce nu – în drumul spre o sarcină reușită

În practica de zi cu zi, medicii văd cât de important este ca pacienții să înțeleagă care sunt lucrurile asupra cărora au control – și care nu depind, oricât de mult și-ar dori, de voința lor.

Există factori pe care un cuplu îi poate influența pozitiv: o alimentație echilibrată, renunțarea la fumat, reducerea consumului de alcool sau cafeină, menținerea unei greutăți optime. Toate acestea contribuie la îmbunătățirea fertilității atât la femei, cât și la bărbați. De asemenea, evitarea expunerii la substanțe toxice din mediul înconjurător – pesticide, solvenți sau radiații – este esențială, mai ales pentru cei care lucrează în medii industriale sau agricole.

Un alt aspect fundamental este momentul în care cuplul decide să se adreseze unui specialist. După vârsta de 35 de ani sau în prezența unor antecedente medicale (precum endometrioza, infecții pelvine, intervenții chirurgicale, menstruații neregulate), timpul devine un factor critic.

„Ideal, o femeie sănătoasă sub 35 de ani, care are un ciclu menstrual regulat și contacte sexuale regulate, fără protecție, ar trebui să rămână însărcinată în maximum un an. Dacă nu se întâmplă asta, e momentul să vină la medic. Peste 35 de ani, așteptarea nu trebuie să depășească șase luni”, punctează Dr. Melihan Bechir.

Din păcate, multe paciente ajung târziu în cabinetul unui specialist în infertilitate. De cele mai multe ori, vin după ce au pierdut timp prețios încercând tratamente fără investigații clare, ghidate de articole de pe internet sau sfaturile rudelor. „Timpul este cel mai mare dușman al fertilității. Întârzierea diagnosticului scade șansele de reușită, mai ales după 38 de ani”, atrage atenția medicul.

Cum face diferența medicul: între știință, personalizare și empatie

Din perspectiva medicului specialist în fertilitate, controlul nu înseamnă garanție, dar înseamnă responsabilitate. Primul pas este o diagnosticare corectă și precoce. Specialiștii încep cu o anamneză detaliată și investigații țintite: analize hormonale, ecografie transvaginală, spermogramă, histerosalpingografie – toate sunt instrumente care pot aduce claritate acolo unde lucrurile nu sunt clare. „Foarte puține paciente ajung direct la fertilizare în vitro. Multe dintre ele au nevoie doar de o explicație bună, niște analize, poate un tratament simplu pentru ovulație sau o intervenție minim invazivă”, spune Dr. Bechir.

Planul de tratament se stabilește personalizat, în funcție de istoricul medical, vârsta pacientei, rezultatele analizelor și dorințele cuplului. „Sunt cazuri în care doar reglarea unui dezechilibru hormonal sau tratamentul unei infecții poate rezolva problema.” Pentru unele femei, singura soluție rămâne FIV – dar nici aceasta nu trebuie privită ca o garanție absolută. „În medie, o procedură FIV are o rată de succes între 35% și 50%, în funcție de vârsta pacientei. De aceea, e important să începem cât mai devreme. După 40 de ani, șansele scad drastic”, completează medicul.

În cazurile complexe, coordonarea cu alți specialiști – endocrinologi, geneticieni, urologi, psihologi – devine esențială. Fertilitatea este adesea o problemă multifactorială, iar abordarea integrată oferă cele mai mari șanse de succes.

De la controlul ginecologic de rutină – la o șansă în plus de a deveni mamă

Dr. Bechir subliniază cât de important este ca femeile să își facă anual un consult ginecologic complet, nu doar pentru prevenție, ci și pentru identificarea timpurie a eventualelor probleme care ar putea afecta fertilitatea. „Nu de puține ori am descoperit la un simplu consult niște fibroame, chisturi sau infecții care, netratate, pot duce la infertilitate.”

Tot ea încurajează pacientele să vină cu partenerul, încă de la prima vizită. „Infertilitatea este o problemă de cuplu. Nu doar femeile trebuie investigate. În 30-40% din cazuri, bărbatul este cauza principală. E important să mergem împreună pe acest drum.”

Genetica poate schimba totul

Au existat în cariera fiecărui medic cazuri în care o simplă analiză genetică a făcut diferența dintre incertitudine și un copil sănătos.

Este și povestea Anei și a lui Andrei, un cuplu de 34 de ani, care încerca să conceapă de mai bine de doi ani. „Se confruntau cu infertilitate de mai bine de 2 ani. După toate investigațiile recomandate – inclusiv analize hormonale, ecografie, spermogramă și cariotip pentru ambii parteneri – păreau să fie în parametri normali”, își amintește Dr. Bechir. Totuși, rezultatul cariotipului lui Andrei a indicat o translocație echilibrată – adică o modificare genetică care nu îi afecta sănătatea, dar care putea cauza pierderi de sarcină sau eșec de implantare, din cauza apariției unor embrioni dezechilibrați cromozomial. Cu această informație, echipa medicală a putut ajusta complet strategia: cuplul a făcut FIV cu testare genetică preimplantațională (PGT-SR). Dintre toți embrionii obținuți, doar unul era cromozomial echilibrat. Acesta a fost transferat – și a rezultat o sarcină reușită. Un copil perfect sănătos. În povestea Anei și a lui Andrei, genetica a jucat un rol esențial. În ultimii ani, descoperirile din domeniul geneticii medicale pun pe masă opțiuni pe care până acum 5-10 ani nu existau.

Când este necesară o evaluare genetică?

„Testarea genetică de infertilitate nu este necesară pentru toate cuplurile. Cu toate acestea, există anumite situații în care aceste teste sunt indicate cu prioritate”, spune Dr. Andreea Cătană, medic genetician în cadrul Regina Maria. Ea subliniază că astfel de teste devin esențiale atunci când: infertilitatea este inexplicabilă (după un an de încercări sau șase luni în cazul femeilor peste 35 de ani), există antecedente familiale de anomalii genetice, au avut loc avorturi spontane repetate, au existat eșecuri repetate de FIV, au fost descoperite anomalii în investigațiile de infertilitate sau când vârsta maternă este avansată.

Chiar dacă în urma testării nu se descoperă nimic anormal, evaluarea ajută la alegerea tratamentului corect și la creșterea șanselor de a avea o sarcină sănătoasă.

Infertilitatea fără cauză – o realitate care frustrează

În aproximativ 10–20% dintre cazuri, nici cele mai moderne analize nu pot explica de ce sarcina nu apare. Totul pare „normal” – dar cuplul tot nu reușește să conceapă. Aceasta este infertilitatea de cauză inexplicabilă – și este mai frecventă decât am crede. De multe ori, este vorba despre mecanisme fine: receptivitatea endometrială, interacțiuni biochimice între ovocit și spermatozoid, sau tulburări genetice care nu pot fi detectate prin testele uzuale. Vestea bună este că există soluții chiar și în lipsa unui diagnostic clar. Se poate începe cu inseminare intrauterină, mai ales în cazul cuplurilor tinere, iar dacă aceasta nu dă rezultate, se poate trece la FIV.

Timpul fertil: o fereastră îngustă, dar puternică

Una dintre cele mai ignorate informații în rândul cuplurilor este legată de „timpul fertil”. Fereastra fertilă durează doar 5–6 zile pe lună, dar cele mai mari șanse de concepție sunt chiar în ziua ovulației și cu 1–2 zile înainte. Ovulația apare, în medie, cu 14 zile înainte de următoarea menstruație – dar ciclul nu este la fel pentru toate femeile. De aceea, testele de ovulație, monitorizarea temperaturii bazale, simptomele personale sau ecografiile realizate în cabinet ajută la identificarea cu precizie a acestor zile.

Cunoașterea acestui interval nu înseamnă presiune, ci putere de decizie. Mai ales când e completată de înțelegerea timpului biologic: pentru o femeie, fertilitatea scade accelerat după 35 de ani – iar fereastra pentru o sarcină reușită se îngustează.

În fața unei probleme atât de intime și dureroase cum este infertilitatea, e ușor să cazi pradă miturilor: că dacă „îți dorești suficient”, totul se rezolvă; că FIV este un leac universal; că e „doar o problemă a femeii”; că „dacă ai mai făcut un copil, sigur ești fertil”.

Dar medicina modernă demontează aceste mituri – și propune în schimb o abordare clară, personalizată și empatică. Cuplurile care primesc informația potrivită, la timpul potrivit, nu doar că au șanse reale să obțină o sarcină – ci parcurg acest drum cu mai multă încredere și mai puțină suferință. Fertilitatea este o călătorie. Iar cu sprijinul potrivit, poate deveni una cu final fericit.

