Argentinianul este acum la doar o nominalizare în spatele portughezului Cristiano Ronaldo, potrivit News.ro.

Lionel Messi a ratat lista scurtă de 30 de jucători la ultimele două ediții ale Balonului de Aur (2024 și 2025), dar a revenit în 2026, bifând a 17-a nominalizare pentru un trofeu pe care l-a ridicat deja de opt ori (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Revenirea lui Messi pe această listă de nominalizare nu este o surpriză. La Pulga și-a condus echipa națională până în finala Cupei Mondiale 2026, marcând 8 goluri și oferind 4 pase decisive.

Lionel Messi s-a apropiat de recordul lui Cristiano Ronaldo

Atacantul lui Inter Miami se află acum la doar o nominalizare distanță de recordul deținut de portughezul Cristiano Ronaldo, care a fost nominalizat la Balonul de Aur de 18 ori consecutiv, între 2004 și 2022 (ediția din 2020 a fost anulată din cauza pandemiei de Covid-19).

Portughezul este de cinci ori câștigător al trofeului (2008, 2013, 2014, 2016 și 2017), dar nu a mai apărut pe lista nominalizaților începând cu 2023.