Au fost astfel anulate 68 de zboruri de pe Heathrow și 25 de pe Gatwick (cele două principale aeroporturi ale Londrei), dar au fost afectate și alte aeroporturi, precum cele din Manchester, Birmingham și inclusiv aeroportul Edinburgh din Scoția, potrivit Agerpres.

Pe lângă anulări, defecțiunea a provocat, de asemenea, întârzieri semnificative ale zborurilor de pe aeroporturile Heathrow, Gatwick și Manchester, printre altele.

Compania NATS, care gestionează controlul traficului aerian pentru 15 aeroporturi britanice, a semnalat existența unor „probleme tehnice în sistemul de procesare a zborurilor”, care au cauzat „perturbări”, dar spațiul aerian britanic nu a fost închis.

Ministrul britanic al transporturilor, Heidi Alexander, a promis, într-un mesaj pe rețelele de socializare, că tehnicienii au identificat problema și că aceasta este în curs de soluționare.