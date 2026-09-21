Lidera stângii radicale ce aspiră la funcţia de primar al Berlinului a promis luni că va aborda problema chiriilor inaccesibile din capitala Germaniei, însă s-a confruntat imediat cu presiuni de a lua măsuri în urma acuzaţiilor de antisemitism apărute la adresa anumitor filiale ale partidului său, relatează Reuters și Agerpres.

Elif Eralp a condus partidul Die Linke (Stânga) către cel mai bun rezultat al său în Berlin, devansând partidul conservator al cancelarului Friedrich Merz în cursa pentru primărie şi pregătindu-se să conducă, în premieră, o coaliţie de guvernare a oraşului.

„Berlinul a votat clar pentru o schimbare de politică, pentru un oraş accesibil unde toată lumea poate trăi cu demnitate, indiferent de venit sau origine, şi pentru ca, în sfârşit, criza chiriilor să fie abordată în mod consecvent", a declarat ea luni.

Descris cândva de fostul primar Klaus Wowereit drept un oraş „sărac, dar sexy", Berlinul a devenit tot mai scump, iar chiriile sale mici de altădată sunt acum de domeniul trecutului.

Eralp s-a angajat să exproprieze peste 200.000 de locuinţe deţinute de mari companii imobiliare, în cadrul unei campanii care a adus partidului - ale cărui rădăcini se află în fostul Partid Comunist din Germania de Est - câştiguri electorale atât în zonele centrale şi vestice ale oraşului, cât şi în bastioanele sale tradiţionale din est.

„Îmi menţin poziţia", a declarat ea luni, în pofida semnelor de întrebare privind finanţarea unei măsuri pe care social-democraţii (de centru-stânga) au estimat-o la aproximativ 20 de miliarde de euro (22,94 miliarde de dolari).

Ea a afirmat că urmăreşte să reducă influenţa marilor proprietari de locuinţe, precum Deutsche Wohnen şi Vonovia. Directorul executiv al Vonovia, Luka Mucic, a declarat că grupul este pregătit să discute despre soluţii la criza locuinţelor din Berlin, dar a subliniat că măsurile socialiste „nu creează locuinţe noi".

Comparată cu primarul newyorkez Zohran Mamdani

Merz, care a susţinut că o astfel de politică ar avea „efecte devastatoare" asupra investiţiilor străine dacă ar fi vreodată pusă în practică, a declarat că se aşteaptă la adoptarea rapidă a unei legislaţii care să prevină exproprierile.

Comparată de unii cu primarul newyorkez Zohran Mamdani - a cărui campanie pentru locuinţe mai accesibile i-a adus o victorie neaşteptată anul trecut -, Eralp, în vârstă de 45 de ani, provine dintr-o familie de turci de stânga care a cerut azil în Germania după lovitura de stat militară din 1980.

La fel ca Mamdani, ea şi-a concentrat campania în mare măsură pe interacţiunea directă cu alegătorii şi pe reţelele de socializare, obţinând rezultate remarcabile în rândul tinerilor şi câştigând sprijinul a mii de berlinezi care, anterior, nu participaseră la vot.

„Ca femeie, ezit să mă compar cu un bărbat. Însă, în mod firesc, succesul lui Mamdani a reprezentat un exemplu important pentru noi", a declarat ea. „Şi ne-am bucurat enorm, deoarece acea victorie electorală a transmis un semnal foarte clar - nu doar către New York, ci către întreaga lume", a adăugat ea.

Puţin cunoscută în afara cercurilor de stânga înainte de campanie, ea este acum pregătită să conducă Berlinul într-o perioadă în care partidul de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a înregistrat progrese tot mai mari la nivel naţional şi a obţinut cel mai bun rezultat din istoria sa în capitală, oraş recunoscut pentru orientarea liberală.

Partenerii potenţiali de coaliţie - social-democraţii (de centru-stânga) şi Verzii (ecologişti) - şi-au exprimat disponibilitatea de a discuta despre formarea unui guvern.

Siguranța pentru evreii și musulmanii din Berlin, „prioritate absolută”

Însă amândoi i-au cerut lui Eralp să abordeze acuzaţiile de lungă durată privind antisemitismul, formulate la adresa unor filiale locale ale acestui partid din Berlin şi legate adesea de criticile la adresa Israelului.

Problema este extrem de sensibilă în Germania, ţară care a înregistrat o înmulţire a incidentelor antisemite după atacul din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, comis de gruparea militantă Hamas, şi după campania israeliană care a devastat Fâşia Gaza şi a dus la moartea a zeci de mii de oameni.

Merz a declarat că ascensiunea antisemitismului reprezintă o "ruşine pentru Germania" şi a promis măsuri pentru combaterea incidentelor din Berlin, despre care a spus că au stârnit îngrijorare în rândul partenerilor europeni.

Eralp a afirmat că este „prioritatea sa absolută" să se asigure că evreii din Berlin, alături de musulmani şi de toate celelalte grupuri, „se simt în siguranţă şi pot duce o viaţă bună aici".

„Este absolut clar că glorificarea violenţei şi a terorismului este complet inacceptabilă", a declarat Eralp în cadrul unei conferinţe de presă.