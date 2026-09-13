Un total de 78% dintre participanții la un sondaj online al institutului Insa pentru ziarul Bild au răspuns „nu” la întrebarea: „Este Friedrich Merz persoana potrivită pentru funcția de cancelar?”, potrivit Agerpres.

Numai 14% dintre intervievați au răspuns „da” la întrebare, iar 8% nu au dat un răspuns.

Potrivit Bild, sprijinul pentru Merz este în scădere de la jumătatea anului trecut. La momentul respectiv, peste 30% dintre respondenți erau încă satisfăcuți de activitatea sa.

Friedrich Merz pierde sprijin chiar și în rândul alegătorilor CDU

Merz, care conduce partidul conservator Uniunea Creștin-Democrată (CDU), într-o alianță cu Uniunea Creștin-Socială (CSU) din Bavaria, și este într-o coaliție de guvernare cu Partidul Social Democrat (SPD), este nepopular chiar în rândul conservatorilor.

Din votanții CDU chestionați în sondaj, 58% au spus că Merz nu este persoana potrivită pentru funcția de premier, față de 36% care au răspuns contrariul.

Coliderul SPD Lars Klingbeil nu a înregistrat nici el un scor bun în sondaj, dar s-a descurcat mai bine decât Merz.

Întrebați dacă „Lars Klingbeil este în continuare liderul potrivit pentru SPD?”, 51% dintre respondenți au răspuns negativ și 24% „da”. Procentul celor care nu au dorit să răspundă a fost însă de 25%.

În ceea ce privește abordarea față de Alternativa pentru Germania (AfD), respondenții au arătat puțină înțelegere față de așa-numitul „firewall” - principiul în conformitate cu care multe partide resping orice cooperare cu AfD.

Aproape una din două persoane (46%) nu mai consideră „firewall”-ul o politică adecvată, în timp ce proporția celor care îl susțin este de unul din trei (34%).